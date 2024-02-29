黄循财：调高就业准证收入门槛 确保与本地高水平PMET相当

政府将调高就业准证申请者的收入门槛，确保其素质与本地前三分之一的专业人士相当。

副总理兼财政部长黄循财星期三（2月28日）在国会总结新财年政府财政政策辩论时说，就业准证（Employment Pass）持有者是拥有技能和能力为高端劳动力市场做出贡献的专业人士。

“在人工智能和数码经济等新增长领域尤其如此，目前不仅在新加坡，在全球都缺乏这些领域的技术专才。”

黄循财指出，政府将调高就业准证申请者的收入门槛，人力部长将在国会拨款委员会辩论人力部的开支预算时披露更多细节。

他说：“我们的目标是让就业准证持有者的素质与本地前三分之一的专业人士、经理、执行员与技师（简称PMET）的素质相当。”

对于中等收入群体，黄循财说：“我们有新加坡人来做这些工作，但人手不够，所以须由S准证持有者来补充。他们包括护士和技师等从事重要工作的人员。”

他提到，到目前为止S准证数量一直维持稳定，政府将继续确保S准证持有者拥有合适的技能，并处于本地最需要的领域。

在工作准证方面，当局没有放松控制，但由于需求，企业仍能够引进更多工人。

黄循财也说：“我们正在建造更多公共住房和住宅项目，加紧推进地铁、樟宜第五搭客大厦和大士港等重大基础设施项目。”