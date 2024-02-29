我国未来10年国防开支 维持GDP占比约3％

国际局势纷乱，区域和全球未来10年可能再爆发冲突，像新加坡这样的小国，须靠强大的武装部队来阻吓他国侵略，让有意进犯者无法得逞。在这期间，国防部会保持开支平稳，把每年预算维持在国内生产总值的3％左右。

国防部2024财政年的开支预算是202亿5000万元，占我国名义国内生产总值（nominal GDP）的2.8％，数额较上财年增加2.5％。

国会拨款委员会星期三（2月28日）辩论国防部开支预算。国防部长黄永宏医生发言时，花了不少篇幅概述目前的地缘政治情况，以及我国须建立强大军队抵御外来危机。

黄永宏说，因为长达60年的政治动荡，建国总理李光耀曾唱四种国歌（英国、日本、马来西亚和新加坡）。至于黄永宏这一代人，即1950年代至60年代出生的立国一代（Merdeka Generation），则是幸运的。像他的家庭一样，许多家庭一开始虽然贫困，但随着国家繁荣，他们也富裕起来。

黄永宏：未来10年发生区域或全球冲突风险不再是零

他说，如果五年前有人问他，他会说这一代人——X世代、千禧一代和Z世代，也会同样幸运。但如今，他决定推翻之前的评估，因为地缘政治升温，火花和火焰可能从多处冒出。

“未来10年发生区域，甚至全球冲突的风险，已不再是零。我并非轻率地做出这一评估。”

2022年2月爆发的俄乌战争已迈入第三年，战场虽在乌克兰，但美国和北约都深陷其中；去年10月的以哈冲突，打破了中东地区和平发展的希望；美国对中国采取的“小院高墙”围堵政策，则存在扩大的风险。

黄永宏以1990年伊拉克入侵科威特为例说：“如果类似的事情发生在新加坡，这个政府、国防部，以及新加坡武装部队在制定计划时，不能假设可以依赖其他国家来营救我们。若新加坡人不肯或不能捍卫新加坡，我们不会有其他后盾。”

正因如此，我国多年来稳步投资，以提高国家的防御能力。我国1998财年的国防开支，占名义GDP的5.1％，本财年则占2.8％。

他说，虽然这些年来实际国防开支增加了，但由于我国国内生产总值的增速要比国防开支来得快，占比因此逐渐降低，这是好的。除非爆发冲突或战争，否则国防部往后10年的开支，预料会维持在3％左右。

黄永宏说，相比其他区域，中东国家的国防预算约占GDP的4％，欧洲则不到2％。

不过他强调，我国国防开支占比下降，不是因为武装部队削减保卫新加坡所须的花费，“我们的防卫能力从来都不曾减弱”。他解释，这是因为我国通过持续投资，以最有效的方式，长期以来建立了强大的军队。

“我们过去20年持续投入的资金，正在取得回报。若我们继续明智地投资，往后还能收获更多红利。”