黄循财：不太可能归还冠病疫情所动用储备金

新加坡不太可能取得过去那么高的经济增长，也不会有类似的结构性财政盈余，让政府把冠病疫情期间动用的巨额国家储备金归还国库。

副总理兼财政部长黄循财星期三（2月28日）在国会总结新财年政府财政政策辩论。他回答议员陈有明医生（裕廊集选区）的提问时说，接下来假如出现财政丰收年，政府会考虑归还储备金，但实际上这是不可能发生的。

黄循财分析，接下来政府支出占国内生产总值（GDP）的比率会增加，上世纪八九十年代那样的政府结构性财政盈余（structural fiscal surplus）不会重现。

黄循财：面对现有情况 维持收支平衡已很不错

他说：“我们面对不同的条件，在现有情况下能够维持收支平衡，就已经很不错了。”

政府在冠病疫情期间先后获总统批准，2020财年至2022财年从储备金中提取高达690亿元，相等于过去数十年所累计的财政盈余，来保障人民的生命与生计。最后实际动用的金额约400亿元。

与之相比，我国2009年全球金融危机爆发时首次动用储备金应对危机，当时的振兴配套有40亿元来自国库，但由于经济复苏比预期快得多，政府在任期结束时全数归还了这笔储备金。

李显龙总理本月初在国会参加公共财政动议辩论时，曾表示不太可能在短期内将冠病疫情期间动用的400亿元归还国库。

那场动议由新加坡前进党提出，李总理当时也向反对党发出挑战，如果对方真的认为应该动用更多储备金，就应该将它带到投票箱，让选民做出决定。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星（阿裕尼集选区）尚未对此做出正式回应，而前进党秘书长、非选区议员潘群勤星期三在国会澄清，前进党在公共财政动议辩论中，并非主张开国库花储备金，只是建议放慢储备金的增长速度。

对此，黄循财反驳说，前进党提出要动用售地所得，就是动用国家储备，一些建议也须修改宪法对国家储备的定义。

疫情期间动用的储备金是否归还国库，星期三也成为短暂交锋的引线。黄循财和毕丹星互指对方在消费税、储备金的使用，以及是否将储备金归还国库的立场发生变化。

黄循财说，人民行动党的立场非常明确，政策可以随着局势变化调整，但一些根本上的原则和价值观，比如负责任地管理财政与兼顾当下和未来的需要，是不能妥协的。

“这些原则是建国领导人定下的，再经由行动党历任领导人延续，它在我的任内也肯定会继续下去。”

议员司徒宇斌（波东巴西区）则希望毕丹星说明，如果工人党执政，会如何归还冠病疫情暴发时动用的400亿元巨款。毕丹星回应说，执政者可以通过分期付款来归还储备金。