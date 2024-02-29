黄循财：社会扶助理念从未改变 发放补助宗旨为帮国人一把

政府在社会援助方面的开支，很大一部分用于推进制度上的变化，并不是临时措施。副总理兼财政部长黄循财强调，新加坡的社会扶助理念没有改变，发放补助的宗旨是为帮人一把。

黄循财星期三（2月28日）在国会总结新财年政府财政政策辩论时说，1997年亚洲金融危机那年，政府发现国人收入差距有扩大迹象，因此开始更慎重地加强社会安全网。

他提到，过去20年，政府的社会开支翻了两番，社会援助（social support）的预算占比也越来越大。在新财年的预算，约一半的总部门开支将用于社会支出，且很大一部分是用在推进制度上的变化，而不是提供临时措施。

社会援助分五大领域，它们为教育、住屋、医疗、工作，以及退休生活。

黄循财：确保援助取得平衡 不削弱个人自立能力

黄循财说，一些议员希望政府加大援助，另一些则提醒政府谨慎行事，避免社会对补助产生依赖，视为理所当然，甚至削弱个人责任和自立能力。

“的确，我们很小心地确保在这当中取得正确平衡。我们没有改变社会扶助的理念。这关乎的不只是发放补助，而是拉人一把。”

他举例，政府在设计提升版社区联系计划和技能创前程进阶计划时，都确保不会降低个人和家庭的责任；即将推出、协助非自愿失业者的临时财务援助计划也遵守同个原则。

“当新加坡人失意时，我们会拉他们一把，确保他们不会掉队。我们在他们身上投资并提供援助，帮助他们从生活的挫折中恢复过来，让自己变得更好。归根结底，这是为了确保家庭和个人享有更好的收入和生活水平。”

黄循财说，低收入群体过去10年的提升速度要比其他群体快。收入最低的20％居民，实际收入增长速度比中等收入者快一些，也比收入最高的20％居民快一倍。

“这只是根据收入而已，还没有把利于低收群体的渐进式税务系统和福利纳入其中。要是把这些都加起来，低收入者的整体发展情况其实更好。但我们不会止步于此，我们会继续努力，做得更好。”

他提到，我国会向其他国家学习，也对所有点子持开放态度。政府会广泛咨询，做出大胆有效的改变，带领新加坡前进。政府会继续提供更多信息，以在辩论政策时有所依据；也会提供更多平台，让个人和团体扮演活跃角色，共创和更新政策。

“我们都希望为国人提供更好的收入、保障和安全感。但要如何最有效地实现这些目标？我们要怎么支付相关开支？我们要如何避免不经意的后果？很多事情展开时都是出于好意，但不一定都达到预期效果。这些都是要慎重考虑的事项。”

黄循财说：“我们不一定每次都做到位，但我们会不断改进，努力做得更好。我们会继续优化改善社会援助系统，维持适用的奖励，鼓励国人自立，同时确保我们有能力资助这些计划。”