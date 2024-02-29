我国添购八架F-35A战机 预计2030年交付

美国洛克希德马丁制造的F-35型战机，价格如今更具竞争力，我国抓紧时机加速推进采购计划，添购八架F-35A型战机，预计2030年交付。加上早前宣布购买的12架F-35B型战机，这20架第五代战机，将逐步取代被汰换的F-16型战机。

F-35B的特点在于能够短距离起飞和像直升机般垂直降落，适合幅员小的新加坡；F-35A则须常规跑道起降，但可以承载较多燃料和武器。

国防部长黄永宏医生星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时，宣布增购战机的消息。

全球F-35订单有近2500架 需求良好价格具竞争力

他说，目前全球的F-35订单有近2500架，需求良好，价格因此更具竞争力，甚至可比拟F-15EX型战机。国防部抓紧时机，加速推进F-35采购计划，追加八架F-35A。

“为了这个采购机会，我们须暂缓其他项目，但是经过内部计算，我们认为这是订购F-35A的最佳时机。”

国防部未透露战机的买价，不过根据公开的资料，2023年至2025年交付的F-35A，一架平均要价约8250万美元（约1亿1055万新元）。相较之下，五年前的售价约一架9000万美元。美国波音制造的F-15EX是新一代F-15战机，售价约9000万美元。

除了价格，黄永宏认为，我国购买的F-35投役后，能让新加坡空军部队晋升一流行列。他国空军已在任务中部署这款战机，如美国用它搜索和侦测俄罗斯设在乌克兰境内的地对空导弹发射基地，并与北约国家分享情报。

全球现役F-35超过900架，近年来决定购买的国家，包括德国和瑞士。

我国在2019年宣布购买的首四架F-35B，预料能如期在2026年交付；去年添的另八架F-35B，2028年接收。现准备购入的八架F-35A，则会在2030年左右送达。

黄永宏说，随着机龄近30年的F-16从2030年代中期逐步退役后，“到时新加坡空军部队有F-35A、F-35B和F-15SG型战机，足以执行所有任务来捍卫新加坡领空”。

根据公开资料，我国拥有的F-16超过60架。

对于20架F-35是否足以取代现有的F-16，南洋理工大学拉惹勒南国际研究院军事研究项目高极研究分析员林浩泽接受《联合早报》访问时说，不该把两款战机视为一对一替换，因为F-35是全新的作战平台。在日益两极化的国际环境中，重要的是确保F-35能在F-16退役前，全面投入运作。

同个军事研究项目的副研究员黎惠源认为，有了F-35后，空军未来要满足核心运作需求，应该游刃有余。他说，军备升级是个持续的过程，除了增加战机数量，我国空军也必定会提升无人机等其他领域的能力。

至于其他军种，到了2028年，海军四艘新的长胜级潜水艇，将在我国水域投役；陆军接下来会引进新一代装甲运输车和榴弹炮车；国防数码防卫与情报军部队的“数码靶场”会在2026年完工，可模拟更复杂和逼真的网袭情境。

武装部队也采纳先进的无人技术，例如今年全面投入运作的海军无人艇，能与巡海护卫舰和驱潜巡逻舰，一起巡逻新加坡海峡。