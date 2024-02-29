泰勒丝周末开唱 商家准备就绪迎人潮

美国歌坛天后泰勒丝的演唱会本周末开锣，国家体育场周边的饮食业者摩拳擦掌，积极部署人手和食材，准备迎接海内外歌迷大军的光顾。位于市区的商家也借势主办特别活动，希望吸引游客目光带动销量。

国际巨星泰勒丝（Taylor Swift）的“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）星期六（3月2日）移师新加坡，将在国家体育场登场，两周共唱六场。新加坡是泰勒丝全球巡演的唯一东南亚站，演出门票已售罄，预计前来观看演出的海内外粉丝超过30万人次。

老街肉骨茶的第二代接班人林冠佑（29岁）接受《联合早报》访问时透露，一般上演唱会开唱前两小时是高峰时段，许多歌迷会在周边餐厅先解决晚餐，因此位于嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）的分店会增加人手，招聘了至少三名兼职员工，准备的食材也是平时的两倍。

林冠佑也看准演唱会结束后带来的商机，餐馆因此也将延长营业到晚上11时30分，相信也会有大批歌迷观赏演出后顺便吃夜宵。

友记集团首席行销官谢坤妙受访时也透露，泰勒丝演唱会期间会准备比平时多40%至50%的食材，比如鸭、米饭与酱料等。谢坤妙预计，演唱会周边的餐厅从中午就会开始出现人潮，人手分配方面，公司准备安排其他分店的员工到嘉龙威购物广场的店面帮忙。

市区商家乘机举办泰勒丝相关活动

市区的商家则乘机举办与泰勒丝有关的活动。本地咸蛋黄零食品牌IRVINS商业高级副总裁周永富（39岁）说，许多到访游客会购买IRVINS的商品作为伴手礼，因此他们准备举办泰勒丝歌唱活动，让顾客唱泰勒丝的歌赢取小奖品。

周永富预料演唱会期间，营业额会比平日增长60%至70%，他们吸取了今年1月间酷玩乐队（Coldplay）来新开唱的经验，会加速商品上架速度。

海底捞为顾客提供免费的手链工作坊，让顾客可以制作手链来支持泰勒丝。（谢智扬摄）

海底捞发言人受询时说，城市广场购物中心（City Square Mall）与勿洛广场的火锅店已经配合演唱会设置手链工作坊，让顾客串自己或泰勒丝的名字，也可以串泰勒丝的歌名，新增的服务反应良好。

连锁咖啡店亚坤第三代传人兼品牌与市场发展主管黎德维也估计，位于新加坡樟宜机场、星耀樟宜、爱雍乌节（ION Orchard）以及新达城的分店将迎来大批海外游客，以品尝新加坡道地面包。亚坤在社交媒体平台主办活动，选出五位幸运歌迷赢取电子礼券。

滨海湾金沙办体验活动 带领公众回味泰勒丝歌曲

滨海湾金沙也举办“时代巡回演唱会”体验活动，活动分四个部分：快闪店、艺术展览、光影水舞秀，以及建筑灯光秀。快闪店设在会议展览中心，须预先登记才可入场，届时将售出限量版的演唱会周边商品。

艺术展览则会通过七个展区，带领公众回味泰勒丝的10张专辑，展区设在滨海湾购物商场。

滨海湾金沙的光影水舞秀即日起到3月7日举行。2月28日晚上的这项节目吸引了不少人观赏。（邝启聪摄）

同乐集团总裁周家萌受访时指出，演唱会能带动不少人潮，因为歌迷除了欣赏演唱会，也会逗留在新加坡几天吃喝玩乐，这对零售和餐饮商家来说是好事，相信旅游业收益也会相当可观。

周家萌说，同乐集团旗下约20家餐馆主要分布在市中心和游客到访的地点，预计这两周的营业额将取得增长。

陈思洁（大学生，23岁）受访说，她已经购买泰勒丝的演唱会门票，并会从马来西亚吉隆坡飞往新加坡观看演唱会，预计逗留三天两夜。

到时，她会到武吉士和哈芝巷的文创小店走走，也会去有泰勒丝主题的商店打卡拍照。

欲前往国家体育场的民众，可以搭乘地铁环线，在体育场地铁站下车。除了设在体育城内的环线体育场站和较远的蒙巴登站之外，还可在东西线加冷站上下车，而使用巴士的公众则可搭乘10、11、14、16、70、70M和196号巴士到体育城。