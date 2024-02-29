新加坡自来水遭“抹黑” 家用滤水器有必要？

近期，有滤水器业者用浮夸的广告扭曲事实，影射本地自来水中存有害物质，不宜直接饮用。事后有眼尖网民抨击广告中的不实内容，顿时引起国人对本地水质的关注。有关当局也向涉事业者发出警告。

据了解，滤水器业者利用夸大，甚至不实的营销手法诱导消费者购买产品并非单一个案。

本地滤水器公司AOX总裁陈志雄接受《联合早报》采访时，现场演示了一些业内人士惯用的手法，利用简单的工具来进行电解水实验（Electrolysis），将自来水中的无害矿物质瞬间变成褐色，再跟无矿物质的蒸馏水对比，企图“抹黑”自来水，吸引顾客购买产品。

陈志雄说：“有些商家会说，自来水中若显现褐色物就证明你在喝脏水。其实这不是事实。”

受访业者强调，电解水实验（Electrolysis）测试的是水的纯度，并非水质干净与否。（视频截图）

陈志雄也认为，要求监管机构加强管制，杜绝业内的不良营销手法不切实际，“因为市面产品太多，他们不可能为消费者一一验证所有滤水产品功能，更无法证实个别品牌打的广告内容是否属实，这实在太难了。”

我国每天消耗大约4.4亿加仑的自来水，足以填满800个奥林匹克游泳池。要确保大量的生水净化成适合饮用的自来水，须经过严谨程序。《联合早报》摄制队实地考察，向公用事业局了解净水三大步骤，确保自来水符合安全饮用规格。

公用事业局水厂经理张瑞丞解释，在净水过程中，生水会经过多重过滤，确保去除水中存有的杂质与微生物。（视频截图）

新加坡国立大学土木与环境工程系教授许尧鸿受访时强调，我国政府很早就非常重视水质安全，投入大量资源，建立最好的净水系统。

她说：“滤水器能否为自来水带来额外好处，取决于个人对饮用水品质的需求。比方说，有些人觉得自来水有难闻气味，使用滤水器或能改善他们的顾虑。”

本地的自来水既然能直接安全饮用，家用滤水器是否真有必要？额外花钱购买滤水器，能得到哪些额外好处？点击视频，一起探个水落石出！