只给婚姻带来痛苦 妻不能分夫653万元资产

鳏夫寻第二春娶台湾妻不到两年，妻子就回乡不愿归来，他花近2万元把人留在身边，无奈留不住心只好离婚。法官指妻子只为婚姻带来痛苦，判妻子无法分得丈夫653万元的资产，只能获5000元一刀两断。

根据高庭判词，一名狮城汉（58岁）和台湾女子（40岁）在2018年10月透过台湾的红娘公司相识。男方是月薪6万6619余元的经理，也是一名丧偶的鳏夫，有两名已成年的孩子。

两人远距离恋爱一年后，女方被男方说服，在2019年11月11日移居本地，并在同年12月1日结婚。

可惜好景不长，女方虽然拥有服装设计学士学位，但在新加坡期间没有工作，也曾透过简讯向男方表明无意打理家务事。

女方在2020年5月28日返回台湾，并承诺几个月后回来，但却食言。期间男方急切盼着她回来，但女方却希望他在台湾买昂贵的房子给她。

最终男方分别转了4300元和1万5000元给女方，她才在2021年3月飞回新加坡。

只不过这份喜悦只维持了三周，女方百般刁难，无数次向他索钱不果，又在同年5月12月回台，之后再也没和男方见面。

男方终于死心，去年4月9日申请离婚，女方则尝试挑战这份申请，但没提交宣誓书，因此男方在同年7月11日获得临时裁决。

在进行婚产分配时，女方两度没出席案件会议，解释针对她的指控。后来，她在会议上同意解除婚约，但希望领取赡养费。

当时，国家法院法官要求两人心平气和解决赡养费的问题，但透过视频进行调解时，女方却忽然退出视频会议，不再参与讨论。女方也未遵守期限提交宣誓书，或是文件不符合标准。

高庭判官朱汉德下判时指出，男方总资产约1040万余元，扣除婚前房产、亡妻和孩子等共同资产，男方共有653万余元资产。

法官认同女方对家庭没经济贡献，不仅婚姻短暂，在新加坡的时间更短，也没做出其他贡献。基于女方只为这段婚姻带来痛苦，也没做出贡献，法官认为无需分配资产给女方。

至于赡养费，女方除了每月获得400元到800元的零花钱，还有男方早前支付的1万9300元。为了让两人一刀两断，法官要求男方给她一次性5000元作为赡养费。

完整报道，请翻阅2024年2月29日的《新明日报》。