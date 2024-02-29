被阿窿诈走10万元投资金 妇女转骗四人103万元监70月

妇女借高利贷还清债务后，自己陷入高利贷的投资骗局，转而以高达10%利润的投资为饵，骗四名受害者共102万9560元，被判坐牢70个月。

被告是59岁的周美玲（译音），她面对10项包括欺骗、伪造文件以及妨碍司法公正等的控状。

案情显示，被告在2002年7月12日被判破产，并于2012年以丈夫的名义开美容院。她在2019年6月18日才脱离穷籍。

由于美容院生意不好，被告在2016年至2017年间，向一名叫“卢卡斯”的阿窿借钱。

“卢卡斯”在被告偿还债务后，问被告是否有意投资他的贷款生意，并保证说投资能回本，而且有10%利润，本金和利润分10周拿。

被告听信“卢卡斯”的话，在2018年间，向朋友和顾客借钱，把10万元交给“卢卡斯”，不过“卢卡斯”在钱到手后便消失。

被告被骗后转而欺骗他人。她在2018年1月2日至2020年6月24日间，向四名受害者谎称，自己有个叫“卢卡斯”的表弟，是一间叫“Credit King”公司的老板之一，店面设在珍珠大厦。

被告向受害者称，“Credit King”借钱给其他公司赚取利润，她在这家公司投资赚了不少钱，能靠它拥有公寓和生意。

四名受害者听信被告谎言，共将102万9560元款项交给被告投资。

不过被告把钱拿来应急，偿还债主和阿窿。

其中一名受害者损失惨重，她在2018年1月2日至2019年2月20日间，共至少33次将77万7050元款项交给被告。

为掩盖罪行，被告也把骗来的钱，当成利息还给受害者。被告至今仅归还33万5410元给受害者。

完整报道，请翻阅2024年2月29日的《新明日报》。