画家游花园 觅花卉入画

滨海湾花园对许多人来说可能只是一个地标或观光景点，但对自闭症画家古宁而言，那里是她作画的灵感源泉。她每周必定到访花园两三次，捕捉心仪的花卉进行创作。

“艺术对我来说是一种慰藉，我在作画的过程中找到平静和安宁，也帮助我缓解焦虑。每次去滨海湾花园，我都不会关注那里的人潮和背景音乐，因为我只专注在自己、相机，以及眼前的花朵。”

32岁的古宁自小就喜欢绘画，最擅长的是水彩。每次她都会带着相机前往滨海湾花园寻找灵感，把喜欢的花卉拍下来，然后再另找一天，前往非营利组织ART:DIS的工作室把它们画出来。

“我通常会一个人到滨海湾花园，时而也会拉着我的父亲一起，不过他没有我那么喜欢游园，反而容易感到无聊。我却觉得每次游园都是让我获取灵感和感受优美环境的好机会，而且我也能借此锻炼身体，每次游园都能走到1万步。”

古宁说，自2007年至今，她已完成超过100幅画作，当中以花卉主题居多。

“最让我着迷的是胡姬花，因为我喜欢它的鲜艳色彩和形状。胡姬花也是我已故母亲最喜欢的花，每次画它，就感觉母亲仿佛还在身边陪伴着我。”

今年2月，古宁应滨海湾花园之邀设计一幅长4.2米、高1.5米，由五幅画组成的蜡染壁画，这是她从事绘画以来尝试的最大作品，“我的画作通常是A3或A4大小，所以这对我来说具有挑战，不过也是很好的学习机会。”

蜡染壁画由古宁与社区其他团体合作完成，来自新加坡视障人士协会、飞跃社区服务、援手之家和救世军的受益者也参与了填色工作。

作品今年2月22日在滨海湾花园为“花园献礼”受益者举办的活动上首次亮相，并将在活跃花园展出。