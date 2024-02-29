假冒《联合早报》新闻 称欧萱有赚钱秘诀

网络上出现假冒《联合早报》的虚假报道，声称新加坡艺人欧萱有赚钱秘诀。欧萱澄清这是假新闻，《联合早报》也已向脸书母公司Meta举报此事。

有读者反映，星期二（2月27日）在脸书上观看视频时，不断出现有欧萱头像的广告弹窗，即使点击关闭，这些广告仍然反复出现。如果点击广告，就会进入一个伪造成《联合早报》数码平台的假网站，显示《欧萱因直播言论被银行起诉》的一篇文章。

该网站存在多个明显破绽，如网址不是以“zaobao.com”开头，采用的是《联合早报》过去的设计和标志，网站上的其他链接也无法点击。《联合早报》已在2023年9月6日更新了网站设计，并在今年停用了去年因为百年报庆而推出的“百年如新”标志。

文章描述欧萱在访谈节目中分享的赚钱方法，并捏造《联合早报》编辑也“亲身经历”，通过同样的方式赚钱，还附上一张伪造的银行转账记录截图。此前，另一名新加坡艺人范文芳也曾涉类似的虚假报道。

欧萱：希望公众提高警惕 学会辨别假新闻

欧萱受询时呼吁公众提高警惕，不要轻易点击可疑链接或广告，并学会辨别新闻真伪。

她说：“我从来都不理解人们把别人的脸移花接木、放了一个假标题、制造一条假新闻后能得到什么。我只希望读者和公众能擦亮眼睛，谨慎阅读。我们不能控制别人写什么或者制造了什么假新闻，就好像社媒上有很多假冒账户一样。我只能不断重复，希望大家小心，也不要回复假冒账号发出的私信。”

如果公众在网络或社交媒体上发现疑似《联合早报》的虚假账户或页面，可以电邮至zbonline@sph.com.sg举报，或通过官方社交媒体渠道与《联合早报》联系。

《联合早报》的官方社交媒体账号（包括Facebook、X、Instagram、Telegram、TikTok）均为@zaobaosg，并有官方认证勾。