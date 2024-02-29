为标得新航工程行贿逾47万元 公司经理监六个月

公司经理为标得新加坡航空公司培训中心和总部的装修项目，贿赂新航前助理经理与室内设计师逾47万元，还串谋提交伪造文件欺骗建设局以获取C1财力评级，被判入狱六个月。

被告洪国龙（52岁）共面对三项抵触防止贪污法令和一项欺骗控状。他星期四（2月29日）承认其中两项，余项交由法官下判时纳入考量。

被告在2016年设立LIN ID Group，并在2017年设立LIN Builders负责建筑相关业务。他作为两家公司的经理，负责监督项目进展、与客户洽谈合同，以及指导员工等。

根据控状，在2019年6月至12月的半年间，被告贿赂新航的物业（发展）助理经理刘俊杰（36岁）与室内设计师张家豪（38岁）共约47万4526元，作为两人帮助他标得新航工程的酬劳。这些装修项目包括新航培训中心的课室、食堂，以及新航总部的客户体验部门多用途设计实验室。

案情显示，刘俊杰主要负责管理新航临时翻新项目，包括招标和面试承包商，并提供建议。与承包商签约后，他也须确保工程按时完成。

2018年，刘俊杰找张家豪帮忙为装修项目寻找承包商，还让张家豪在联系承包商时，透露他在新航有联系人可协助承包商得标，但承包商得支付佣金，事后两人平分佣金。

后来，张家豪通过朋友找上被告，向被告介绍新航的项目，双方达成共识。为了帮助被告得标，刘俊杰会透露项目的预算和预期的时间表等机密资料，张家豪则充当中间人把资料发给被告。

刘俊杰也通过张家豪让被告把报价单调高10万元，被告最终顺利取得约216万元的合约，其中约154万元为建筑费。

被告之后把报价单上调的10万元以及建筑费总额的5%，即约17万7061元支付给两人。

两人过后也以类似方式，让被告以低于新航原有供应商的报价，获得一份为培训中心供应家具的合同。这份合同价值约19万元，被告此次行贿3万零474元。

求情称公司蒙受亏损 迫于对方压力才给佣金

另外，为了让LIN Builders获得建设局C1的财力评级，公司董事和股东罗满欣（35岁）与自由顾问巴拉克（51岁）串谋伪造文件，谎报公司曾承包总值超过300万元的项目，欺骗建设局。在申请的过程中，被告也清楚上述文件是伪造的。

被告律师求情时说，被告并非主谋，迫于刘俊杰和张家豪的压力才答应给佣金，而且被告没有因此得益，公司在这些交易中还蒙受亏损，恳请法官轻判。

刘俊杰早前被判入狱10个月，张家豪被判坐牢八个月以及缴交罚金；罗满欣与巴拉克则被判坐牢四周。