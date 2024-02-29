两周800组织参与齐心应变演习 扎吉哈：危机时刻人人都可发挥作用

过去两周，800多个教育、社区、商业和政府组织参与新加坡齐心应变演习，让人们认识到社区支持在危机时刻扮演的重要角色。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时，答复议员祖安清心（丹戎巴葛集选区）的提问。

模拟250次断电300次断水断粮 进行近200次疏散

他说，国防部已启动为期一年的活动，以提高国人对威胁的认识，在刚过去的新加坡齐心应变演习（Exercise SG Ready）中，参与组织模拟了约250次电力中断、300次供水或食品供应中断情况，并进行了近200次疏散演习。

扎吉哈说，这些演习活动帮助人们“认识到社区支持至关重要，因为在危机时刻，每个人都可以发挥作用”。

今年是全面防卫40周年。自1984年成立以来，全面防卫一直是我国总体防卫战略，也是在我国主权、安全和生活方式面临任何威胁时全社会的对策方式。

扎吉哈指出，40年来，全面防卫始终与时俱进，帮助我们度过经济衰退、全球不稳定时期，以及最近的冠病大流行时期。

扎吉哈也提到，国防部不久前推出“全面防卫40”特别展览，展示新加坡人将全面防卫付诸行动的实例。这一特展目前设于新加坡知新馆；从3月起，特展将迁入几个社区空间，包括国家图书馆和蔡厝港战备军人协会（SAFRA）俱乐部。

ACCORD与入伍前新兵对话 助过渡至军队生活

今年也是国防社区联系咨询委员会（ACCORD）成立的40周年。扎吉哈说，ACCORD继续开展广泛的社区外展活动，以接触入伍前新兵、青年、新公民、永久居民、国民服役人员、家庭和妇女。他举例，ACCORD与入伍前新兵展开对话会，让他们更好地过渡至军队生活。