杨莉明：内政团队运用多种科技 让工作流程精简自动化

通过科技改善工作流程，以及提升行动能力和培训内容，让内政团队人员能应付未来的各类挑战。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时说，几名议员询问内政团队如何应对人力短缺问题，这也是当局关注的重点之一。

“我们一直在精简和自动化内部工作流程，让旗下人员能腾出时间专注于更重要的工作。”

智能背心用镭射系统加强训练逼真度

其中一个例子就是探讨如何使用语音转文字人工智能科技，将视频记录或访问录音转换成文字，以更好的提升相关人员的工作效率。警方正在简化转换成文字记录的程序，并将于今年稍后时间进行试验，以评估它对调查人员的用处。

除了运用科技来提升工作流程，内政团队接下来也将在培训中采用不同的科技，例如警方的智能背心，通过镭射系统加强训练的逼真度，从而提升训练质量。

杨莉明说，监狱署和内政科技局正在测试一款人体模型，它能测量击打精度力度，预计在2026年推出。“这款模型有助评估打击准确度和使用力度。”

邻里机器人Cody 以四大语言回应与民众提问

她也说，内政团队也将运用科技，来加强旗下人员和公众的交流，例如已在多个场合部署邻里互动机器人“Cody”，它们搭载ChatGPT对话功能，能以四大语言与民众对话，回应公众提出的与警方相关的问题。

另一个例子则是民防部队今年会推出的myResponder2.0应用。“该应用的新功能包括能进行视频通话，让民防部队指挥中心能通过社区先遣急救员手机观察到现场的情况，从而为他们提供即时指导。”





