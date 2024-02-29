275万元翻新海联海事模拟中心 助海员实务操作更熟练

只需两分钟就可从多达600个港口场景选择中切换想要的场景，并借助多个竖屏提供300度的沉浸式驾驶舱体验，让海员仿佛身处真实的驾驶舱进行培训。新加坡高级海员联合会（SMOU）斥资275万元翻新海联海事模拟中心，升级这类设备，还原海员在船舱中所能看见的逼真环境，助海员更好地熟悉海上操作。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（2月29日）为翻新后的中心主持揭幕。

设于就业与职能培训中心蒂凡那学院六楼的海联海事模拟中心于2014年设立，在去年12月展开翻新工作。如今，中心有五个供培训用途的模拟设备，包括模拟驾驶台、机房、液体燃料船只、救助通讯设备及电子海图。

海联海事学院总裁张强国受访时指出，十年间，科技已有了很大的进步，海事业的需求也持续在变。为此，他们与海事工程业者瓦锡兰（Wartsila）合作，为之前的一些模拟设备进行科技升级，并添置新的模拟救助通讯设备。

他举例，以往一些海事业者会遇到船只行驶时，船锚不见等情况，但事情发生后往往只有一份报告描述，失去的船锚资产却无法挽回，也无法从中吸取经验。

“如今只要业者向我们提出要模拟这个场景的要求，我们就能协助他们重现事发经过，再通过培训来训练船员如何避免类似情况再次发生。”

海运业温室气体排放 占全球排放量3%并将继续上升

傅海燕致辞时提到，海运业的温室气体排放占全球温室气体排放量的3%，随着行业进行更多商业活动、运送更多货物，排放量还将继续上升。因此，海运业在减少排放量和应对气候变化方面发挥着重要的作用，这些都可通过提高能源效率、优化海事作业，以及扩大使用新绿色燃料的规模等多方面进行。

据张强国观察，随着业内向净零排放的目标迈进，越来越多海事业者采用液化天然气（LNG）等替代燃料，他们也愈加注重双燃料船只的操作安全。

“不同燃料有不同属性，操作人员在进行燃料切换、燃料加注等就更需要注意，否则会很危险……很多海事业者对这些很关注，单在去年我们就通过模拟设备培训了250名海员操作LNG燃料船只。如今我们获得海事及港务管理局的模拟设备培训认证，我预料这个培训数字会翻三倍，在今年培训多达1000个海员。”

主办方也在活动上举办“推进海事韧性：不让任何人掉队”研讨会，吸引约200名业界代表参加。