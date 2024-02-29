调查：近八成旅游业者愿增聘员工 应对科技运用等新趋势　

科技的运用、优质服务需求的增加，以及可持续发展等旅游业的新趋势，将为这个领域创造更多就业机会。近八成业界主管有意增聘人才填补职缺，需求高的岗位包括营销传播、行政，以及项目经理等。

职总恒习（NTUC LearningHub）星期四（2月29日）发布2024年旅游业调查报告。今年1月，职总恒习针对167名旅游领域的业界主管展开调查，也访问了来自新加坡旅游局、劳动力发展局和圣淘沙名胜世界的专家，探讨业者对招聘、培训和相关技能的看法。

随着旅游业的不断变化和发展，业内开始涌现新趋势。76%的旅游业主管指出，科技使用的增加是其中一个趋势；其他新趋势还包括对优质服务需求的增加（66%），以及业内可持续做法需求的增加（37%）等。

调查发现，94%的业界主管认为，新趋势有望给旅游业带来更多工作机会。每五名受访者中就有近四人（77%）有意聘请人手填补工作岗位。需求较高的职位包括营销传播人员（32%）、行政人员（30%）、项目经理、执行人员和专员（28%）、企业销售人员（18%），以及酒店维修人员（14%）。

本地旅游业虽然在冠病疫情后有望复苏，但受访业者在这个过程中仍面临不少挑战，包括消费者旅游行为和消费习惯的改变（63%）、员工缺乏应对变化所需的技能（57%），以及旅游业专业人员的短缺（53%）。

近八成业者想让员工参加数码及服务相关培训

即便如此，仅有少过一半的受访者（48%）安排员工参加旅游业相关培训；29%打算在未来安排员工接受培训；而23%则没有这方面的打算。

但调查也显示，受访业者对数码技能和服务质量相当重视。有高达79%和77%的业者分别有意安排员工参加数码培训及服务相关培训。

培训总监：企业应把重心从填补职缺转到提升员工技能

职总恒习行业技能总监郑毅能强调，旅游业变幻莫测，企业因此必须接受转型，并根据新趋势调整业务战略，以取得竞争优势。这些企业必须将重心从填补工作岗位转移到员工的技能提升，以确保劳动力队伍能适应未来全新和重新设计的工作岗位。

“企业可以通过找出现有劳动力队伍中存在的技能差距，向员工传达提升技能和再培训的迫切性，并提供便利的培训机会，来营造一个有利于员工持续学习和发展的环境，培养一支能力佳、有前进动力的人才队伍。”