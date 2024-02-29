称不谙英文投资错误 修车行老板起诉花旗银行索讨105万余元存款

一名声称不懂英文和对金融投资一窍不通的修车行老板，指责花旗银行职员在没有解释文件内容的情况下，让他签署多份表格，做出不符合他意愿的储蓄与投资，包括把款项存入他与前妻的联名户头；男子如今起诉花旗银行，要索回105万余元存款。

银行否认指控并作出澄清，指银行职员是通过起诉人杨俊明（70岁）的女儿，得知杨俊明和前妻有意开设联名银行户头，并要求职员前去修车厂与两人见面。辨方指，所有的存款与投资安排都是在杨俊明的指示下执行的。

诉辩双方对许多关键事项 持对立说法

诉辩双方也分别在索偿书和答辩书中对许多关键事项持对立说法。诉方称杨俊明智商低，当了大半辈子轮胎技工，对金融投资一窍不通，只懂中文的杨俊明甚至连电脑和手机也不会操作。

辩方却指杨俊明是一名曾经营不同修车与售卖汽车零件生意的“商人”，同时也是有经验的投资者，会定期投资结构产品（structured product）等。杨俊明目前仍是一家修车行的老板。

杨俊明于今年1月入禀高庭起诉花旗银行，案件目前在审前阶段，下一次的案件会议定3月28日举行。

根据诉方索偿书，2021年3月，在花旗银行工作的杨俊明女儿，把父亲的联络资料交给同事拉菲拉，后者是银行的客户关系经理。诉方指拉菲拉提供多份表格给杨俊明签名，但没有向杨俊明解释表格内容。

杨俊明当时签署的表格，其中一份是指示银行为他和前妻开设联名户头。诉方称，杨俊明是在拉菲拉施压的情况下这么做，杨俊明也以为自己是联名户头的唯一执行人，但事实上杨俊明与前妻都可个别从户头拨用款项。

之后，杨俊明在花旗银行多开了一个个人户头，欲把支票、银行本票存入这个户头，但诉方指银行职员让杨俊明错签表格，导致资金存进杨俊明与前妻的联名户头。

诉方称，银行职员也向杨俊明推销一些投资产品，杨俊明以为这些投资类似定期存款，于是开支票把资金交给职员，以他的个人名义做投资。诉方指职员接着把款项存入杨俊明与前妻的联名户头，之后再从该户头拨出款项进行不同投资。2021年10月，前妻赎回部分投资款项，法庭文件没有揭露具体金额。

诉方的立场是，杨俊明前后一共提供了115万5242元给花旗银行，结果大部分资金被投入不符合杨俊明意愿的投资产品。至今，杨俊明只从中提出10万元，为此他要求银行归还剩余的105万余元。

辩方则驳斥，在杨俊明女儿的穿针引线下，银行职员首次到修车厂与杨俊明见面，当时他的前妻、女儿和儿子都在场。辩方否认银行职员没向杨俊明解释表格内容，并强调所有存款与投资安排都是在杨俊明的指示下进行的。

辩方也称，根据杨俊明在填写客户评估表格时提供的资料，他过去有在其他银行投资金融产品的经验。杨俊明也会定期联络银行职员，查询他的投资与利息付款等信息。（人名译音）