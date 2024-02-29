监狱署推“惩教框架2030” 三管齐下改造囚犯助重返社会

新加坡监狱署今年将推动另一项重大的转型举措“惩教框架2030”，三管齐下更好地帮助囚犯改造和重返社会。

国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，作出上述宣布。

费绍尔说，这个框架着重于三大方面，即减少代际犯罪、最大限度地提高释囚的就业能力和机会，以及推动社区合作伙伴支持释囚改造和重返社会。

监狱署将扩大修复式策略实践（Restorative Practices），帮助囚犯反思自己在家庭中的角色，重建与家庭的关系。

从今年4月起，需要婚姻支持的囚犯及家人，将被转介到家庭服务中心下的巩固家庭计划（FAM@FSC）接受咨询。

加强囚犯和释囚职业教育

在就业机会方面，黄丝带新加坡推出的培训入职与提升计划（TAP and Grow Initiative），让囚犯在狱中接受媒体、精密工程、物流和餐饮相关培训，目前已有超过1500名囚犯受惠。

黄丝带新加坡也将把沙盒计划，从原有的数码和农业科技等职业选项，扩展到酒店和旅游业，让释囚加入这些领域后继续接受培训。

此外，监狱署将加强义工培训，让他们可以更有效地帮助释囚和家人。

今年迈入20周年的黄丝带计划，将安排一系列艺术展和音乐表演等活动，提高公众的意识，倡导“给予释囚第二次机会”的信念。

另外，监狱署加强了心理学有关的惩教计划，帮助嗜毒者更好地认识他们吸毒的诱因，并增强他们抵制毒品和回返社会的决心，同时帮助嗜毒者反思毒品对亲人造成的伤害，协助双方修复关系。