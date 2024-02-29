新中央人力局明年逐步启用 多样化设施供军人居民使用

位于凯秀地铁站对面的新中央人力局，2025年逐步启用。届时，战备军人可在全天候体能训练中心，完成个人体能测验，不必担心天气。武吉班让一带的居民也可到那里的食阁、咖啡厅消费，或使用户外健身区等公共设施。

国会拨款委员会星期四（2月29日）继续辩论国防部的开支预算。国防部高级政务部长王志豪说，明年逐步投入运作的新中央人力局（Central Manpower Base，简称CMPB），将成为处理国民服役相关行政业务的综合服务中心。

例如，战备军人可到那里接受体检，并在全天候体能训练中心（Fitness Conditioning Centre）完成个人体能测验，或国民服役体能训练（NS FIT）。他们还可到军用品商店“Lifestylemart”，购买国民服役必需品。

预备入伍的新兵也会在新人力局的体能甄别中心，接受健康鉴定和体能测验。当局将优化登记和检测流程，把体检时间缩短。

食阁咖啡厅托儿所足球场和健身区等 全周开放公众使用

人力局新址靠近国防部总部，位于武吉知马路上段和山景连路（Hillview Link）之间。除了国防部职员和新加坡武装部队人员，新人力局的部分设施也会开放让公众使用，包括设有700个座位的食阁、咖啡厅、托儿所、足球场和户外健身区等。这些设施预计周末也开放，为战备军人和周边社区带来便利。

目前德普路（Depot Road）的人力局并不对公众开放，访客须先到保安室报到，换取相关证件。

增设区域医疗中心 整合基本服务与护理

武装部队也会在新人力局设立第二个区域医疗中心（Regional Health Hub），把军队的基本医疗服务整合在一处，提供更完善的护理。

负责监督设立这个区域医疗中心的军事医药学院专科医疗服务主管何文虎中校（医生）说：“如果预备入伍的新兵在体能甄别中心接受健康鉴定，需要专科医生检查，而我们这里有这样的专科，那他可以转介过来，更快进行咨询。”

武装部队首个区域医疗中心2023年在克兰芝开幕，未来10年还会增设四个区域医疗中心，第三个将设在北部的迪耶普军营（Dieppe Barracks）。它会是武装部队第一个运动医学中心，以更好地管理肌肉骨骼损伤，预计2027年启用。

对国民服役人员有重要意义 CMPB中央人力局名称将沿用

人力局迁到新址后，原定改名为“国民服役中心”（NS Hub），但王志豪说，“CMPB中央人力局”对许多国民服役人员有着重要意义，所以新大楼将继续使用“中央人力局”这个名字。

人力局从德普路搬到武吉班让后，原址将做什么用途，是兴建公共住宅还是国防部另有用途？国防部甘柏重建项目办公室主任刘伟文高级中校说：“我们确实有优化空间的计划，用于未来的发展项目。”