网安与航天电子理工生 可提早入伍一年作为实习

新加坡理工学院和共和理工学院一些课程的学生如今有机会提早一年入伍，等同于完成工院最后一年的实习项目。国防部与新加坡武装部队有意在未来，将这项计划推广至其他理工学院和职业岗位。

八年来约520全职服役人员参与工读计划

国防部高级政务部长王志豪星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时指出，国防部投资并利用服役人员的技能和知识，工读计划就是例子之一；这个计划自2018年推出以来，已有约520名全职国民服役人员参与。

“这让全职国民服役人员能够实现他们的学习抱负，并且学以致用，凭借他们所掌握的技能和知识，为新加坡武装部队做出更大的贡献。”

国防部与武装部队此次同新加坡工院和共和工院合作，为理工生推出新的工读计划（Work-Learn Scheme，简称WLS）和学术赞助。通过这些计划，一些学生可比其他同学早一年入伍，在军中服役一年，将等同于完成工院最后一年的实习项目。

入选网安工读计划 将担任网络防卫专家

从2023年10月开始，在新加坡工院就读网络安全课程的学生可申请理工学院网络防卫工读计划（Polytechnic Cyber WLS）。成功申请者将担任网络专家，同时担负全职国民服役和正规军人的工作。

从今年2月起，在新加坡工院就读航空航天电子学课程的学生，可申请相关的新加坡武装部队—理工学院赞助综合文凭课程（SAF-Polytechnic Sponsorship for Integrated Curriculum Diplomas，简称SPS-IC）；在共和工院就读电气与电子工程或IT课程的学生，也可申请相关的同类文凭课程。成功申请者将以正规服役的形式分别担任空军工程师和海战系统专家。

国防部与武装部队也为全职国民服役人员推出两项新的工读计划，即陆军医疗专家工读计划（WLS for Army Medic Specialist）和全职国民服役人员培训员工读计划（WLS for NSF Trainers）。

自2023年5月起，不论是即将入伍的准新兵、正在接受见习军士课程基础培训，或被指定担任陆军医疗专家的全职国民服役人员，只要具备相关医疗保健资格，均可申请参加陆军医疗专家工读计划。入选的全职国民服役人员将从南洋理工学院获得护理科学文凭，之后在军中担任陆军医疗专家。

见习军官军士入选工读计划可获学位学分 并当服役人员教官

自2023年9月起，获选为见习军官或见习军士的全职国民服役人员，有资格申请参加全职国民服役人员培训员工读计划。入选者将获得新加坡社科大学的本科学位学分，并被部署为全职国民服役人员培训员。

全职国民服役陆军张宇锋三级上士（20岁）去年3月入伍，同年决定参与全职国民服役人员培训员工读计划。他选择在新加坡社科大学兼读商业分析文凭，第一学期刚于今年1月开始，可在三年半至四年左右完成学业。

国民服役期虽延至三年 但可同时念大学

虽然在张宇锋决定修读大学文凭后，国民服役期从两年延长至三年，但他说，这个计划允许他一边服役，一边考取文凭，一举两得。“我考虑未来往金融业发展，或者在国防数码防卫与情报军部队工作。”

除了扩大工读计划，武装部队也利用科技和重新设计工作岗位，让更多全职国民服役人员承担更广泛的角色。

王志豪也说，自2021年以来，武装部队已重新设计了1800个岗位，如战斗医护人员、步兵运载工具操作员和运输操作员。这使得约700名国民服役人员能够承担重要的作战任务。