沈颖：中美关系虽改善 料持续竞争同时保持合作

中美关系在过去几个月有所改善，但这并不意味着两国的关系就不再紧张，双方的竞争预计也在所难免。虽然如此，中美还是有合作的空间，以实现互利共赢，并且惠及全球。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论外交部开支预算时，谈及中美博弈。

她说：“作为中美两国的合作伙伴，我国对两国关系在过去几个月有所改善感到欣慰。我们预计，两国之间的紧张关系还是会持续一段时间，竞争在某种程度上不可避免。”

不过，这并不表示整体的中美关系必须是“零和”（zero-sum）的。沈颖指出，双方可在许多领域展开惠及全球的互利合作，包括气候变化、宏观经济稳定、全球卫生和粮食安全，也可能扩展至人工智能治理和安全等新兴领域。

沈颖在发言时也盘点了我国与中美这两个大国的外交关系。她说，新中领导人有良好的合作关系，民间交流也频繁。

“促进良好新中关系的关键在于两国政府、人民、企业之间历经几十年的密切联系。政府将不懈努力，继续拓展与中国的交流、加深两国之间的友谊。”

至于新美关系，我国长久以来都认为，美国的影响力和领导力，对区域的稳定、安全和繁荣，发挥着极其重要的作用，而美国接下来仍会扮演同样的角色。

沈颖说，我国也希望美国通过诸如印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）等倡议，参与本区域事务。