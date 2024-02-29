去年滥用大麻者写10年新高 逾六成初犯者未满30岁

2023年本地因滥用大麻被捕的人数写下10年新高，当中超过六成的初次嗜毒者是30岁以下的年轻人，我国将坚持在反毒行动上的强硬态度，并将把每年5月第三个星期五定为“毒品受害者纪念日”。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，重申我国打击毒品的立场。

2023年，在本地被捕的吸食大麻者人数是10年来新高，其中超过60%的初次吸食者是30岁以下的年轻人。

大麻是冰毒和海洛英之外，本地第三大最常被滥用的毒品，也是初次嗜毒者中第二大最常吸食的毒品。

尚穆根：称大麻是无害“软性药物”并可受益是公然谎言

尚穆根说，大麻合法化的争论往往由商业利益者推动，他们声称大麻是无害的“软性药物”，还称吸食大麻者可从中受益。“这些都是公然的谎言，因为科学研究明确显示，大麻对健康造成极大危害，还会殃及身边的人。”

他举例说，29岁的纳比尔在2022年7月吸食大麻后产生幻觉，以为朋友要害他，拿刀把对方砍至重伤。他后来在今年1月被判坐牢31个月又六周，以及打鞭六下。

联合国毒品和犯罪问题办公室研究显示，在一些大麻合法化的国家，因吸食大麻而患有精神疾病、自杀和住院的人数都有所增加。

以泰国为例，当地政府在2022年6月将大麻合法化后，目前嗜毒者估计增至1000万人，即约七名泰国人中就有一人吸食大麻。由于情况持续恶化，当地政府正草拟法案，禁止大麻用于娱乐和消闲用途。

去年被捕初嗜毒者增18% 当中半数不超过30岁

尚穆根答复多名议员询问时也说，青少年吸毒问题令人担忧，去年被捕的初次嗜毒者增加了18%，当中超过半数不超过30岁，年龄最小的仅14岁。

为防止青少年嗜毒，内政部去年8月成立由尚穆根领导的跨部门委员会，并在本月委任超过640名由教师、辅导员、青少年领袖和社工等组成的禁毒卫士，更广泛地接触青少年群体，协助他们不受毒品诱惑。

从今年起，每年5月的第三个星期五也将定为“毒品受害者纪念日”，以作为毒品伤害嗜毒者和亲人的提醒。“他们是毒贩赚取丰厚利润的受害者，我们必须记住他们所经历的痛苦，以及毒品造成的伤害。”

教育部也把反嗜毒课题编入学校课程中，并扩大到A水准理解与写作（General Paper）科目的内容。

所有中学也须在过去两年中，至少完成一堂反嗜毒课程；来自116所小学的4万2000名学生则在去年参与了反毒大使活动。

当局也加强全职国民服役人员的反嗜毒课程，并培训指挥官识别嗜毒者。

试行以验毛发取代验尿 检测次数大幅减少

为了更好地支持前嗜毒者重返社会，中央肃毒局目前试行以化验毛发取代验尿，这是当局推出“监管体制2.0”计划下的一个关键举措。

国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授说，考虑到毒素残留在毛发的时间比尿液来得久，只需要每三个月化验一次就可以检测出前嗜毒者近期是否吸毒，省下每周验尿多达两次的麻烦，当局计划以化验毛发取代验尿，减少对前嗜毒者日常生活的干扰，协助他们融入社会。