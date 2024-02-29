就修订治疗产品专利申报规则 卫科局征公众意见

为帮助业者更清晰理解规定并准确申报，卫生科学局将对医疗保健产品法令中监管治疗产品（therapeutic products）的附属条例作出修订，明确业者须要申报产品中涉及的专利种类。

卫科局星期四（2月29日）发文告说，在现行保健产品（治疗产品）条例下，卫科局须对申请注册的产品涉及的专利项目做出审核，业者在申请注册产品时，须主动申报产品中涉及专利法令保护的有效专利项目。

卫科局说，这样的机制既是履行新加坡在美国-新加坡自由贸易协定中的义务，也能在产品注册前及时解决任何潜在的专利纠纷。不过，卫科局也收到业者反馈，指目前条例的要求不够明确，可能对必须要申报的专利种类造成误解，从而导致该机制不能被正确使用，并使业者在申请时面对挑战。

基于上述反馈，卫科局拟对现行条例中第23条做出修订，明确业者须要申报的专利种类。

根据修订提案，业者须要申报的专利包括：涉及该治疗产品活性成分的专利，涉及该治疗产品配方或组成部分的专利，以及涉及该治疗产品达到特定治疗、预防、缓解或诊断效果时所需要的活性成分的专利。除上述三种类别外，治疗产品中所涉及的其他专利则不须要申报。

此外，条例的第24条和第25条也将分别更新，以明确专利侵权事项相关的司法管辖，以及与虚假申报有关罪行的判罚。

卫科局将在3月1日至31日间，针对此次修订征询公众意见。公众可在这期间通过官方线上表格，对修订条例提出意见和建议。