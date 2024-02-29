幼培署：涉虐童三名教师已停职接受调查

幼儿培育署证实在星期一（2月26日）接获家长通报，同日指令三名涉案教师停职；在调查期间，他们被禁止担任幼教业任何职务。

幼培署回复《联合早报》时说：“我们已经开始调查工作，包括对幼儿园进行突击访问、审查闭路电视录像、进行采访和核实记录。警方也正在针对案件进行调查。幼培署也已指示幼儿园业者密切留意儿童，并检查他们的健康状况，以及对员工进行密切监督和指导。”

“当发现业者未能履行责任义务时，幼培署将严厉采取行动。对于使用不当手法管教儿童的教职员，幼培署也将对他们发出警告。”

幼培署也说明，对于那些明显有意伤害儿童的严重案件，将转交警方进行刑事调查。犯有严重不当儿童管教行为的人将被禁在学前教育领域任职。

“家长如果怀疑自己的孩子受到不妥当的待遇，应该向幼培署或警方举报，以让当局展开调查，并依适当程序处理。”

警方也证实收到报案，调查正在进行中。

GU+MMI Smart Kids回复《联合早报》时称，学校正配合幼培署调查：“保证学生的安全是我们首要的责任，我们采取严格的程序，也为教职员提供培训。”

校方称已经增加管理层巡视，并在星期二（27日）召开家长对话会。学校将安排特定辅导员为受影响学生提供支持和帮助。