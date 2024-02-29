关暗室恐吓掐打 幼儿园多名孩童疑遭教师虐待

一名母亲发现三岁儿子性情有变，询问后得知幼儿园教师曾多次把他关在暗室里，还曾带进厕所又掐又打骂。母亲过后发现有10多名家长也怀疑孩子遭虐待，随即报警，三名GU+MMI Smart Kids幼儿园涉事教师已被令停职接受调查。

陈女士（化名）告诉《联合早报》，上周四（2月22日）她去接孩子放学时，一名教师突然向她暗示，希望她多关心和观察孩子。当晚，儿子便告诉她，在前一天，因为淘气，被教师从厕所强行带到一间暗室里关起来。

“我本来猜想老师把他从厕所中带到另一个房间是不是为了安抚他的情绪，但儿子诉说暗室又黑又吓人，老师反复开关门骂他，他从里头无法开门。”

闭路录像画面揪心 对儿吼叫恐吓持续10分钟

男童母亲隔天（23日）找上处罚孩子的教师，教师称当时有另一名教师将孩子从厕所中拉出来，但没把孩子一个人丢在小暗室，而是有陪同他。由于儿子和教师的说法不一，她因此要求查看闭路电视画面。

三天后（26日），陈女士到学校查看闭路电视画面，确认儿子被独自关在小暗室中，两名教师轮流开门吼叫、恐吓他，儿子吓得站着发抖，有一次尝试用手指挡住房门，不让门关上，但两名教师没有理会，差点夹到他的手指。教师也没有任何要安抚他的迹象。“我不忍心看完全程，但整个过程持续了至少10分钟。”

根据陈女士了解，那间“暗室”是关了灯的教室，以她对孩子性格的了解，当时孩子没有过多反抗，而是吓得发抖，显示不是第一次受到这样对待。

疑在厕所对多名孩子施虐恐吓 避开监控录影

陈女士也说，在这期间通过和孩子持续的沟通，自己开始发现更多孩子有疑似被虐待的迹象。儿子透露幼儿园中三名老师经常在带他们去厕所小便时，掐他和其他同学，最近一次被关在暗室之前，也在厕所把他掐哭了。儿子说，老师平时会掐小臂、腿、肚子，这令陈女士想起早前在孩子肚子上看到的伤痕，怀疑是教师掐的。

“我和涉事老师首次沟通当晚，儿子说老师今天又掐了他。”至于被掐原因，儿子告诉她：“因为我和妈妈说话了。”

孩童称淘气时 老师说要“剁手”

此外，儿子也会用手在她脖子上比划，演示老师如何在厕所用儿童剪刀放在他脖子恐吓他。孩子还说，两个月以来，老师曾在他淘气时会说要“剁他的手”，也会在厕所对他做出剁手的动作。“这些都在厕所里发生，明显是有意避开闭路电视。”

据陈女士了解，学校在去年9月转手给SMARTBerriis管理，不过包括涉事教师在内的许多教师依然留在学校，出于信任，她也让孩子继续在那里上学。

“学校自两个月前校长辞职后就没有新的校长，主要涉事教师因为资历较深，算是临时总负责人，也就是从这个时候她开始对孩子们做出这些行为。”

母亲：孩子已退学 常做噩梦不敢被人碰脖子

陈女士说，两个月来，孩子常做出“砍手”、推人等暴力动作。“我们从不做类似的行为，所以很困惑，本来以为是孩子成长阶段正常的反应，现在才知道这来自于学校。”

她也说，孩子现在虽已退学，但经常做噩梦、不敢被人碰脖子，有时不敢上厕所。她打算带孩子去医院检查，寻求心理辅导。

另一家长社媒发视频 孩子亲述关暗室及打手

GU+MMI Smart Kids幼儿园星期一（26日）就此发出书面通知，更多家长开始发现自己孩子状况有异。另一名家长在社交媒体点名曝光这所学校和涉事教师，并发出孩子叙述自己如何也曾被关在暗室里的视频。视频里，男孩说黑屋里有“怪物”，老师曾在厕所里打他的手，并威胁他不许告诉爸妈，否则会被打得更厉害。

林先生（化名）告诉《联合早报》，“新的学校管理层明显没有尽责。学校后来就此事召开家长会时，管理层连教师的名字都不知道，也认不出教师，对师生的情况毫无了解。我们也有耳闻主要涉事教师没有执照。”

家长整合拟走法律程序

他也说公开孩子和曝光此事固然为难，但希望能引起当局重视，并让更多父母留意孩子的行为变化。“我们发现即使最近对于加强幼儿园管制的讨论很多，但很多这样的业者还是肆无忌惮。”

目前家长们已经组成一个约15人的群组，他们的孩子都曾有类似的遭遇，包括他在内的一些家长已经联系律师走法律程序。陈女士说，在家长们纷纷安排退学前，学校有五名教师，约14名学生。