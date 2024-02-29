捡获穿山甲卖1400元 空军人员判缓监12个月

全职空军人员在公园捡回一只穿山甲，在家中饲养后以1400元售出。买家过后转售穿山甲，却卖给群组里的卧底执法人员，导致两人被捕。空军人员事后上庭面控，被判接受一年缓刑监视。

被告陈冠荣（21岁）面对三项抵触野生动物法令和一项抵触动物和飞禽法令的控状。他早前承认其中一项，另一项则交由法官星期四（2月29日）下判时纳入考量。

根据案情，2023年7月2日凌晨时分，被告在杨厝港路一带的公园连道遇见一只马来穿山甲（Sunda Pangolin），他过后把穿山甲带回榜鹅一带的组屋住家饲养。

不久后，被告在售卖“珍奇宠物”的Telegram群组上载一段穿山甲的视频寻找买家，并于两天后（4日）以1400元卖给李建涵（35岁）。双方约好在裕廊西第65街第627座组屋交易。

同一天，李建涵为刚到手的穿山甲开出1600元的价格求售，来自国家公园局的执法人员假扮买家，主动联系李建涵。

探听到穿山甲的出处后，国家公园局人员同天就到被告住家捉人，没收他的手机进行调查。

健康检测报告显示，穿山甲当时已经怀孕，并处在极度饥饿的状态。

调查发现，被告明知穿山甲是食虫动物，主要食物为蚂蚁，却只喂它吃水果。

控方指被告未作出赔偿 辩方称有定期捐款

控方早前在被告认罪时指出，被告至今未做出1400元的赔偿，辩方则指被告有定期捐款给野生动物保护协会。法官则建议被告把原本应该赔偿的钱捐给相关协会。

因此，被告律师星期四在庭上透露，被告已捐款约2000元给野生动物保护协会。律师也说，被告来自普通家庭，1400元对他而言不是小数目，但他不想保留这笔不义之财，所以选择捐款。

国防部：将采纪律行动

国防部在答复《联合早报》询问时说，被告是一级军事专才，随着案件下判，新加坡武装部队也将对他采取适当的纪律处分。国防部强调，新加坡武装部队严厉要求所有服役人员秉持高度的纪律和品格，犯案者将依法处置。

李建涵的案件目前仍在审理中。