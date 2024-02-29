伪造交易助骗逾200万元消费税回扣 男子监五年

被高额佣金吸引，男子参与精心策划骗局，协助伪造百多张交易收据，骗取国内税务局逾200万元的消费税回扣，被判坐牢五年。

被告杨顺德（42岁）面对三项伪造文件和两项抵触公司法的控状，他星期四（2月29日）承认其中三项，余项则交由法官下判时一并考虑。

这起“失联贸易商骗局”（missing trader fraud）发生在2015年9月至2016年4月，共有六名男子涉案，包括两名首脑严子轩（41岁）和程添勇（越南籍）以及另外三个同谋。

“失联贸易商骗局”指的是诈骗团伙通过操纵多家公司组成供应链，让本该提交消费税的上游公司“失联”逃税，然后通过下游的“出口商”骗取消费税回扣。这类骗局的买卖链中有多家“缓冲公司”，向“失联贸易商”购买货物，转卖给出口商。

在这起骗局中，涉案的两家贸易公司是M_Solution (MS) 和Crescendo Hardware (CH)；MS充当失联的公司，CH充当缓冲公司。事发时，被告是CH的唯一董事。

案情揭露，犯罪团伙操纵空壳公司MS，伪造收据声称已转售货物给CH，再由CH转卖给其他出口商。不过，这些交易其实根本不存在。

出口商接着把货物卖给外国买家，但后者其实也由诈骗团伙操纵。诈骗团伙支付货物的钱后，出口商早前付给MS的消费税就会进入骗子口袋。

由于卖出国的货物是免消费税的，出口商在交易完成后，可回头向税务局申请，要求全额消费税回扣。

一旦批准这些虚假交易的回扣，税务局便会蒙受损失；若当局发现有诈，而不批准回扣，便是出口商失利；因此，犯罪团伙不会有任何损失，成最后“赢家”。

案情显示，程添勇在2015年找上被告，邀请他参与这场骗局。程添勇承诺，会给被告和另一名伙伴MS的1%和CH的0.5％的消费税作为佣金。被告无法抗拒这利诱，在同年9月加入计划。

被告就将CH操作为这场骗局的缓冲公司，期间伪造187张MS和CH的收据，编造两家公司有高达1亿1500万元交易的假象，税务局因而被骗发放了约203万9352元的消费税回扣。

求情称曾表明想停止罪行 配合当局调查

控方说，被告在这场骗局中收获11万元至14万元的利益，他预谋干案，也在这场骗局中扮演重要角色，希望法官能判至少五年又两个月监刑。

律师代被告求情时指出，被告并非主谋，仅按照同伙的指示行事，如今已后悔莫及。律师说，被告曾向团伙表明想要停止罪行，后来也给当局提供相关文件以协助调查，因此希望法官能从轻发落。（人名译音）