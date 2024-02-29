天灯节主办方拒退款拟重办 监管机构：改期活动未获批

首届“新加坡天灯节”活动无法放天灯，主办方拒绝退款，并称会在4月的第一周再办活动。然而，民防部队和民航局受询时都表示并未批准改期的活动，圣淘沙发展局则对主办方拒绝退款的决定感到失望。

此外，新加坡消费者协会接获11起相关投诉。投诉者大致指主办方在没有预先告知的情况下把放天灯的重头戏取消，要求主办方退款。

首届“新加坡天灯节”原定2月21日（星期三）在圣淘沙举行，但却因为主办方Asian Couture and Boutique未遵守多项防火安全准则，导致活动临时生变。与会者最终只能以LED“蜡烛灯”取代蜡烛，放天灯成了“点灯”。

数百名购票公众到了活动现场才得知天灯无法放飞，不少人当场质问主办方，纷纷要求退款。

主办方：可凭票参加之后活动或转售门票

在面对情绪不满公众的质问时，工作人员一度表示公众可以上网要求退款，可是事隔两天后，主办方却说公司正在商讨退款事宜，细节会在稍迟时候公布。

主办方在星期四（2月29日）答复《联合早报》时说，公司团队经商量后，决定于4月第一周再办活动，基于2500名参与者都已领取了天灯，售出的门票一概不退款。然而，不论有无领取天灯，公众还是可以凭手上的票根出席接下来的活动。

无法出席4月活动的公众，可以通过TicketSwap转售门票。主办方将在改期的活动现场为持票人提供免费餐饮。

“我们目前正在跟民防部队、圣淘沙发展局就改期的活动拟定具体计划。一旦确定活动细节，就会尽快发出有关通知。”

活动仍须遵守防火安全准则

新加坡民防部队、新加坡民航局和圣淘沙发展局在答复《联合早报》询问时指出，已经得知主办方有意补办活动，但他们尚未收到详细资料。

民防部队发言人指出，主办方必须遵守防火安全准则才能放天灯，它必须就重办的活动提供具体细节，以及确保防火和应急措施到位。民防部队强调，尚未批准改期的活动。

民航局空域政策司长余美仪在回复《联合早报》询问时说，民航局已知主办方有意重办活动，但截至2月28日，尚未接到有关重办活动的日期和地点等详情。

圣淘沙发展局则对主办方改变立场，拒绝退票的决定表示失望。发言人证实，主办方确实有意再办一场类似活动，但当局已经重申，主办方必须预先申请到相关准证和严格遵守防火安全准则，双方才有合作的可能。

消协证实接获11起相关投诉。消协会长杨益财说，消费者投诉主办方推销活动时以放天灯作为卖点，却在没有预先通知的情况下取消活动。