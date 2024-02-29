“网安神探”现身国会大厦 秒辨网站真伪准确率超90%

遇上疑似虚假网站怎么办？只要及时报警，当局便可在顷刻间分辨网站真伪。

警方借助的是称为“循环机器学习网站安全评估”（rMSE）的新技术。星期四（2月29日）开始在国会大厦举行的数码科技产品展示上，这项新技术引起了多名国会议员的注意。

这项新技术由新加坡政府科技局负责开发，得到新加坡警察部队和新加坡网络安全局的支持。据科技局软件工程师苏志华介绍，该技术可以根据网站的URL地址、文本内容、图像、标识等信息，迅速对网站的真伪做出判断，准确率超过90%。

每天检验几十万网站 按警方数据每日更新

它每天可检验几十万个网站，并可根据警察部队提供的数据进行每日更新，可满足瞬息万变的网络安全需要。受检网站可通过网民报警，也可从防诈骗应用ScamShield等渠道获取。

据警方统计，本地诈骗案连年攀升，去年同比增加近五成，其中不少涉及虚假网络信息。

政府国会通讯及新闻委员会主席、麦波申区议员陈佩玲接受《联合早报》采访时指出，新技术可让警方实时监控网上骗局，是利用高科技解决实际问题的典型例子。

“目前的情况是道高一尺魔高一丈，诈骗好像打不死的蟑螂一样，一直涌现。更好地利用科技，就可以看看是否可以变成魔高一尺道高一丈，更好地打击诈骗之类的问题网页。”

她说，此次展示不仅让国会议员了解到政府在推进数码化方面的努力和成就，更重要的是如何帮助国人和社区更好地掌握科技，更好地改善生活的方方面面。“如果继续往这个方向走的话，相信科技对于生活的正面影响会不断扩大。”

陈舜娘：若因新技术存威胁而不用于造福人民将得不偿失

东海岸集选区议员陈舜娘受访时也指出，这次展示的数码科技体现的是对高科技的信任，激励人们更有信心使用新技术。对于人工智能带来的挑战，她说：“如果由于新技术存在威胁而放弃利用科技造福人民，那将得不偿失。”

这个为期两天的数码科技产品展由通讯及新闻部、新加坡智慧国（Smart Nation Singapore）、政府科技局，以及政府开源科技部主办，旨在让议员们对数码科技产品有更直观的认识。

在国会大厦举行的数码科技产品展示期间，一名工作人员演示一款名为“阿公的路”的新加坡趣味历史知识互动数码产品。他手中不同颜色的粘纸卡片是为参与者准备的小奖品。（梁麒麟摄）

除了网络安全技术，会上还展示了健康服务预约系统（Health Appointment System）、科技向善编程马拉松⁠（Hack for Public Good）、集思共创SG平台（CrowdTaskSG）等10多项新技术。