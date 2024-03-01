警方将在全国部署20多万电眼 助应对突发情况与探测威胁

我国到2030年代中，全岛将装有超过20万台电眼，协助当局在突发情况时更迅速地反应，以及尽早探测到威胁。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时说，内政团队自2015年起持续转型，以应对未来的不同挑战。下一步转型，内政团队将着重在四大方面，即提升行动能力、公众服务转型、内部工作流程转型，以及培训下一代内政团队人员。

在提升能力方面，杨莉明提到了警方电眼（PolCam）的作用。“警方电眼在阻吓、侦查和解决罪案方面发挥了很大作用，它们至今协助警方破获约7500起罪案。在一些案件中，配合视频分析技术的运用，电眼画面让警方能在接到报案数小时内，就识别、锁定和逮捕涉案嫌犯。”

到了2030年代中，警方和内政科技局预计将在全岛安装超过20万台警方电眼，包括更换之前装置、较旧的电眼，并继续扩展电眼部署范围。

全岛不同处部署巡逻机器人

警方和内政科技局也将继续在全岛不同处部署巡逻机器人，这些机器人能捕捉现场画面，实时传送回警方行动指挥中心。

杨莉明说：“过去几年，内政团队在转型方面取得良好进展。我们在安全领域面对日益严峻的挑战，将继续采用科技来加强应对能力，齐心协力确保转型措施成功落实，努力维护公众对内政团队的信任。”

重新设计面向公众服务 更有效服务公众

工人党议员林瑞莲（阿裕尼集选区）和官委议员帕雷克（Neil Parekh）等提问内政团队会如何提升面向公众的服务。

杨莉明回应时指出，当局重新设计了面向公众的服务，以更有效地服务公众，同时取得良好的保安效果。例如重新设计邻里警局和警岗，以更好地推行警方的数码化服务。

此外，为了应对日益增加的旅客人数，移民关卡局和内政科技局在各个关卡推行新通关概念。“到了今年年中，95%从机场入境的旅客能用自动通关通道入境；在冠病疫情之前，这约是超过三分之一。”

杨莉明说，移民与关卡局新服务中心预计在2025年运作，它将为公众提供一站式的综合服务。新服务中心就在劳明达现有的移民与关卡局大楼旁边，到时公众可通过自助服务器归还或领取护照等，无须再提前预约办理这些事项。

根据此前报道，移民局从2022年底开始，已经将主要证件的申请服务全部上线，公众可以通过线上服务申请出生证明、死亡证明，以及更新护照等。

当局下来将逐步减少发出实体文件，公众可通过不同方式，随时随地查看自己的文件，包括通过MyICA mobile手机应用，以及政府科技局的电子文件管理平台FileSG等。

不过，杨莉明也说：“我们理解有些公众对科技应用感到陌生，甚至不安，因此，在善用科技的同时，内政团队会慎重考虑它对公众的影响，采取以人为本的设计，并在服务人民时保持同理心和人情味。”