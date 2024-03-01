内政部拟新法制止电话卡遭骗徒滥用 设一站式反诈平台

更多诈骗团伙转用本地电话卡（SIM）行骗，内政部下月将拟新法制止滥用电话卡行为。当局也将设立一站式反诈平台，并加强防诈骗应用ScamShield的功能，以精准识别诈骗短信和简化举报流程。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，提到各政府机构和合作伙伴严打诈骗案的措施，以及如何加强宣导和立法严惩诈骗犯。

他说，我国整体罪案和毒品滥用情况持续受控且相对持稳，但警方2023年接获了超过4万6000起诈骗案的通报，比前年多了近五成，涉及金额超过6亿5000万元。

对于一些国会议员关注内政部如何打击诈骗行为，尚穆根坦言，当下的挑战在于网络交易方便快捷，诈骗团伙能轻易下手并快速转移赃款，甚至藏形匿影难以识别他们的身份。骗子也大多从海外干案，由于不在新加坡司法管辖区内，往往难以追回骗款。

他说，应对诈骗最有效的方法就是从一开始就防堵。政府、电信公司和银行相继推出各种措施之外，公众也应提高警惕加以防范。“没有什么灵丹妙药，也没有什么防诈铁甲，除非我们决定后退，摒弃数码化。换句话说，不网购、不用智能手机和社交媒体、不用网银服务等，这很显然是不可能的。”

警方反诈骗指挥处与超过100个金融和网络平台合作对抗骗案，包括让银行职员进驻反诈骗中心，尽快追回和冻结涉案款额。国会去年已通过了贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法令，以及滥用电脑（修正）法令，以严惩钱骡及加强取缔Singpass户头被滥用的情况。

内政部接下来将立法惩治滥用电话卡行骗的行为。资讯通信媒体发展局早前已宣布，从4月15日起，每人名下最多只能注册10张后付（post-paid）电话卡。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲发言时也提醒，公众要避免掉以轻心，尤其不要以为不会受骗而放低戒心。

她说，多达92%的诈骗案损失金额，或约6亿元，都是由诈骗团伙利用社交手段与欺骗伎俩，让受害者信以为真而交出的钱财，而不是用复杂的科技。政府正在研究采取更多措施，更好地保障公众，包括那些不愿意相信自己受骗的人。“他们可能是爱情或投资骗案的受害者，投入了感情或巨额资金而难以自拔。”

反诈骗一站式平台 让公众了解与应对骗案

在宣导工作方面，内政部今年将整合现有的反诈骗信息，建立一站式平台供公众浏览，包括了解坠入骗案时该如何应对、最新诈骗趋势以及获得保障贴士等。

孙雪玲说，内政部在预防和屏蔽诈骗电话与短信方面已取得良好进展。“我们正在探讨如何用科技更好地侦测骗局，让公众更容易检查和确认诈骗迹象并举报。”

为促成国际间共同打击诈骗，我国今年3月将参加首届全球反诈骗峰会。据悉，这个部长级国际峰会将聚集各国政府和业界代表，对诈骗和相关课题进行讨论。

对于官委议员拉斯瓦娜副教授（Razwana Begum）提到与社区伙伴合作打击诈骗的重要性，孙雪玲说，内政部将扩大社区活动，今年会推出“网络守护天使”（Guardians on Watch）和“网络罪案防范大使”（Crime Prevention Ambassador (Cyber)）计划。