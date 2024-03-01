脸书等平台常被骗子滥用 孙雪玲促Meta配合反诈

诈骗团伙倾向使用社交媒体和聊天应用接触受害者，政府将继续与网络平台紧密合作，增强打击诈骗的能力。目前各平台的配合度不一，其中社媒公司Meta旗下的平台最常被骗子滥用，但不是很愿意采纳内政部的反诈建议。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时说，2023年有近半的诈骗案发生在Meta旗下社交平台如脸书、WhatsApp和Instagram，损失金额约2亿8000万元；电子商务骗案也频频在脸书发生。

然而，Meta一直推迟采纳内政部的建议，包括推出措施打击脸书市场（Facebook Marketplace）的电子商务骗案，如使用政府颁发的身份证验明用户真伪，以及提供安全支付的选项。有鉴于此，脸书已连续第二年在电商市场交易安全评级（E-commerce Marketplace Transaction Safety Ratings，简称TSR）中垫底。

孙雪玲因此促请Meta“站出来，为你们的用户做正确的事”。

内政部打击诈骗跨部门委员会在2022年推出TSR，依照电商平台实施反诈骗措施的不同程度，将它们的等级分为一至四个勾。电商平台若已采取所有重要的反诈骗措施来确保真实的用户、安全的交易、可用的消费者损失补救渠道，以及有效的反诈骗措施，可获满分四个勾。

孙雪玲说，网购平台虾皮（Shopee）在按当局建议实施卖家用户验证后，过去三年，在虾皮通报的电子商务骗案显著下降了71%；继本地银行职员入驻反诈骗中心后，二手交易平台Carousell今年1月也选择加入，删除可疑和诈骗广告的时间已从数天缩短成数小时。

孙雪玲也指出，内政部正逐步落实网络犯罪危害法令（Online Criminal Harms Act，简称OCHA）。这将赋予警方权力，向网络平台发出各项指令，防止诈骗内容接触本地用户。当局也会制定针对网络服务商的业务守则。

关注保安员福利 协助培训转型

在保安业产业转型蓝图2025下，内政部将继续与利益相关者密切磋商，提供培训提升保安员的技能，以协助他们转型。

孙雪玲说，政府和劳资政三方伙伴致力于保障保安员的福利。今年1月1日起，刚入职的全职外包保安员的月薪已增至2650元；到了2028年将提高至3530元。超过4万名常驻保安员将在渐进式薪金模式下受惠。

工人党主席林瑞莲（阿裕尼集选区）询问保安业的现况，孙雪玲透露，本地保安员的平均年龄约为52岁，仍然持稳。随着采纳更多技术和先进系统，也有越来越多本地年轻人对保安业感兴趣，令人鼓舞。