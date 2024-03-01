维文：对哈马斯反击 以色列有权自卫但军事反应过激

我国外交部长维文医生说，巴勒斯坦武装组织哈马斯去年10月7日发动的恐怖袭击，以色列虽有权自卫反击，但以色列的军事反应“过于激烈”。然而，即使新加坡与以色列断交，也不可能扭转当前局势，或促使以方突然改变政策。

维文强调：“外交政策不能以舆情，或人们对外部群体的情感为导向。我们的外交政策须以新加坡的核心利益为基础，行事时以捍卫我国独立、主权、领土完整和安全为原则。”

我国将通过约旦为加沙提供第三批救援物资

这是我国政府首次直接批评以色列的军事行动。维文星期四（2月29日）也在国会拨款委员会辩论外交部开支预算时，宣布我国将通过中东国家约旦，为加沙提供第三批救援物资。

维文说，10月7日袭击事件后，新加坡认为以色列有自我防卫的权利，因为万一我国遭遇同样的情况，绝对也会行使自卫权保护人民。但与此同时，我国坚持以方须遵守国际人道主义法，采取必要和对称的措施。

“不幸的是，以方的军事反应过于激烈（gone too far）。为避免含糊，我再重复这句话，以色列的军事反应过于激烈。”

他说，加沙局势严峻，须立即实行人道主义停火，让饱受战火蹂躏的平民，有机会获得人道主义救援。

以军在加沙地带展开的反击行动，至今已造成超过3万人死亡，事件触动了一些本地人的情绪。

例如，在刚过去的新加坡航空展上，有公众呼吁人们在活动举行期间，抗议以哈冲突；上周有家长因不满学校推出的有关以哈冲突的教学内容，向教育部发公开信。

维文说，有些人认为政府做得不够，应与以色列断交、召回大使和进行其他“表演式外交行动”（performative diplomatic actions）。

“在我看来，每当我们不赞成某国的行为时就与对方断交，这不是具建设性的做法。无论我们在外交上说或做任何事情，都不会改变当地的局势，或影响以色列突然改变政策，或立即减轻巴勒斯坦人民的苦难。”

紧张局势和纠纷中 更应积极接触对方 保持沟通渠道开放

他之后在回答议员补充提问时进一步提到，在局势紧张和发生纠纷时，更应该积极地与对方接触和沟通，保持沟通渠道开放，越多越好。他还透露，俄乌战争爆发后，即便我国对俄罗斯实行制裁，他仍与俄方维持非正式接触。

对于密切关注加沙局势发展的本地人，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖以华语发言时说，对不少同胞而言，这是一场“惨绝人寰的灾难”，加沙地带大量平民死伤，妇女和儿童首当其冲。用“寝食难安、痛心疾首”来形容关切者的心情，丝毫不为过。

不过，维文提醒，人们因为这起流血冲突感到痛心疾首是理所当然的，但新加坡人也须明白，这不是我国的纠纷。人们可能会有不同的情绪，若让这起纠纷分化新加坡人，这将是最糟糕的结果。

他在45分钟的讲话中，多次强调“外交政策始于国内”，新加坡人若不团结，就无法面对外部世界的各种危险和挑战。

毕丹星：支持政府继续与以色列保持沟通

在以哈问题上，国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星说，他支持政府继续与以色列保持沟通。

为了表示支持，毕丹星甚至提及几年前与维文的一次私下通话。当时某国大使馆专门邀请来自特定族群的我国议员参加活动，维文致电告诉他，基于活动的性质，人民行动党议员不会出席。而毕丹星当时很快就同意也这么做，因为“我们是新加坡”。

维文回应说，他感谢毕丹星过去的合作，他相信朝野如今已就我国的外交政策达成了共识。

国会星期五（3月1日）复会时，将辩论律政部、贸工部、通讯及新闻部和教育部的开支预算。