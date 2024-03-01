沈颖：与外国人打交道 国人须了解我国核心利益

商人陈文平正式被列为“具政治影响力者”后，在本地华社、商会中引发一些疑问。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖说，本地人只要充分掌握并了解新加坡的核心利益，以新加坡人的观点和视角与其他国家打交道，便可协助我国开展海外人脉，建立合作共赢的国际关系。

沈颖星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论外交部开支预算时说，新加坡的多元化，可丰富我国的精神面貌，并让我国拥有在国际舞台上左右逢源的优势。不过，这也同时为有意分化我国社会的外来势力提供机会，试图利用民族或宗教因素，影响部分人民的想法。

沈颖：华社商界代表关注和讨论外交动态 政府认同并欢迎

为维护社会团结，我国通过了《防止外来干预（对应措施）法令》（ Foreign Interference (Countermeasures) Act，简称FICA），并于2月26日正式把陈文平（59岁）列为“具政治影响力者”（Politically Significant Person，简称PSP），是法令去年底生效后的首例。陈文平经营房地产生意，1990年从香港移民来新，在1993年成为我国公民。他多年来活跃于本地华社和基层。

沈颖说，这起事件在本地华社、商会中引发一些疑问。“不少社团、商会素来与外国机构有所来往，他们可能想知道，什么算是正当接触，什么算是外来干预？”

她说，从外交部的角度来看，华社代表、商界领袖高度关注外交动态，踊跃参与相关讨论，政府是认同并欢迎的，因为华族文化中有忧国忧民的优良传统。不少华社领袖更不吝分享自己在外国经商的心得、与外国官员打交道的经验，外交部也表示感激。

核心利益须代表各族新加坡人

不过，她强调，本地人若有意协助新加坡开展海外人脉，得先充分掌握并了解新加坡的核心利益。

“新加坡的核心利益必须代表属于各种族的新加坡人。血缘、籍贯、语言、文化等因素帮助我们与中国、印度和东南亚区域进行商贸、建立友谊，不过我们的观点和视角，只能是新加坡人的观点和视角。”

沈颖也说，文化认同不等于国民认同。“以新加坡华族人士为例，我们既是新加坡公民，也是新加坡华人，不是‘华侨’。”她认为，只要本地华社人士、社团、商会掌握这些要点，他们便可发挥积极作用，协助建立合作共赢的国际关系。

尚穆根：当局曾与陈文平讨论并表达关切

内政部长兼律政部长尚穆根在国会拨款委员会辩论内政部的开支预算时，也说明把个人列为PSP的条件。

他在答复阿裕尼集选区议员严燕松时说，法令本身已列明这些条件。例如，PSP必须是外国立法机构或外国政治组织的成员，或他所从事的活动是为了在本地推进一些政治目的，而对他采取对应措施须符合公共利益。

在决定是否把个人列为PSP时，内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处处长，会考虑相关事项和事实，包括这个人在新加坡做过什么、他过去的言行，以及他有多容易受外国干预影响等。

尚穆根说，当局会酌情与当事人讨论，再决定是否有必要将他列为PSP。他透露，当局曾跟陈文平讨论过，并说明当局的关切，但注册处处长经过评估，最终将他列为PSP。

会否公布PSP身份 尚穆根：当局认为有必要和合理就公布

陈文平上诉的期限未到，而尚穆根将亲自参与上诉决策，“如果他上诉，我必须看事实再做决定”。

至于当局会否公布每一个PSP的身份，尚穆根说，只要当局认为有必要和合理，就会公布。