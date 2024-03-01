闰日夫妇迎第六胎 爱情长跑情侣结连理

2024年2月29日，不仅是四年一次的闰日，更是恰逢龙年，在这特别日子，有人喜迎新生命的诞生，有人决定注册结婚，共度一生。

清晨5时45分，黄凯琳（银行行政人员，40岁）在竹脚妇幼医院诞下第六个宝宝。

她说：“宝贝女儿的预产期是3月12日，提早两周出生，一切很突然，我更没想到今年是闰年，29日是四年一次，好难得！”

黄凯琳在凌晨零时至1时羊水破裂，她与丈夫杨元豪便马上携带待产包赶往医院。

杨元豪（银行IT人员，42岁）受访时说：“羊水破裂，我赶快打电话给阿姨，请阿姨帮忙照料孩子，并告诉大儿子与二儿子，妈妈快要生产了，儿子们都很盼望这个小妹出生，因为是大家庭，喜欢并且习惯热闹。”

刚出生的闰日宝宝体重2.79公斤，取名Kayla。她上有四个哥哥和一个姐姐，分别是14、13、9、7与3岁。妈妈黄凯琳说，以后会在2月28日和3月1日为小女儿庆生日。

杨元豪（后排右，灰衣）与黄凯琳（后排左，黑衣）诞下第六宝，四名儿子与一名女儿都相当兴奋。（受仿者提供）

今年是竹脚妇幼医院开展妇产科护理的100周年庆。医院于1858年作为一家综合医院成立，1924年转为妇产科为主的医院。在闰日这一天，医院从凌晨零时至中午12时，共接生18名宝宝。

安微尼亚山医院（Mount Alvernia Hospital）在闰日迎接的首个宝宝名为曾繁斌，是梁依婷（中文教师，30岁）的第一胎。男婴在凌晨零时47分出生，重3.435公斤。

她说：“原本希望宝宝在28号出生，避免四年一次生日，加上医生安排我们3月1日到医院，预产期是9日，结果一切是命中注定，他选择哪一天出生，就让他哪一天来，顺其自然。”

曾庆鹏（全职军人，30岁）心疼妻子，他说，太太很伟大，看她辛苦又劳累，心很痛，幸好顺产，宝宝身体健康，让他既开心又欣慰。

新手父母梁依婷（左）和曾庆鹏（右）在闰日喜迎宝宝的到来，他们说不会四年才为儿子庆生一次，一定要年年庆祝。（萧紫薇摄）

亲朋戚友对闰日宝宝的到来献上祝福，但也有人觉得四年才能庆生一次很可怜，因此梁依婷决定，在平年的2月28日与3月1日，连续两天都为儿子庆生，四年一次还会盛大庆祝，奥运在哪个国家举办，就到主办国庆生。

情侣选择闰日共结连理

在罕有的闰日，本地有情侣注册结婚，决定共结连理。

冯佳敏（营销人员，29岁）说：“我和老公同年，是树群中学的同班同学，又一起就读共和理工学院，在一起10年了，很快会拿到组屋钥匙，所以就决定结婚。”

钟德明（实验室技术员，29岁）说，自己特别在2022年2月2日求婚，所以结婚也选择闰日，方便双方记得。往后结婚纪念日可以在2月28日或3月1日庆祝，四年一次的闰日则隆重庆祝。

钟德明（右）与冯佳敏（左）爱情长跑10年，两人即将拿到组屋钥匙，在闰日结婚开启人生的新篇章。（唐家鸿摄）

同一天，朱政諹与黄洁欢在活跃花园的多用途室内场所Ficus Room宣誓结婚。

朱政諹（海军，27岁）说：“我们在2019年的一次活动中相识，在一起四年，现在是结婚的最好时机，尤其闰日四年一次很特别，我就建议太太选择这天结婚。”

黄洁欢（体育教练，25岁）坦言，起初想反悔，后来转念，觉得很特别。“我们感到无比兴奋和幸福，这感觉太不真实了！看到亲友在这里和我们一起庆祝特别的时刻，这种感觉很棒。”