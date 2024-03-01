孟理齐：新马新印关系前景乐观

新加坡过去10年与印度尼西亚总统佐科领导的政府密切合作，深化了双边关系。我国展望同样积极地与来届印尼政府继续合作。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论外交部开支预算发言时，谈及我国与马来西亚和印尼的关系，并对新马与新印关系的前景表示乐观。

孟理齐感谢将在今年10月卸任的佐科，为深化双边关系所做的努力，并期待以同样积极的方式与新政府合作。

他说，新印可互补，双方仍有许多互惠互利的合作空间，包括教育、人力资本发展，以及能源和可持续发展等新兴领域。

去年约30马国部长和高官访我国 首相安华来访三次

我国与马国的关系也良好，两国在政治层面接触频繁，去年共有约30名马国部长和高级官员到访我国，包括访新三次的马国首相安华。为加深相互了解和探索新合作领域，我国的政务官也与马国各州政府接触。

新马两国的经济联系也强劲。马国是我国去年三个最大的贸易伙伴之一，双边贸易额达1236亿元。孟理齐认为，随着两国物色加强合作与互联互通的新途径，双边贸易额还会继续增加。

新马今年1月签署柔佛—新加坡经济特区谅解备忘录，新柔地铁则预计在2026年通车。孟理齐说，这两项合作显示新马两国广泛的民间联系。

新加坡与东南亚其他国家的关系也建立在良好的基础上。我国几个邻国的领导层近期更迭，但我国与它们继续保持联系，并将为促进区域稳定与繁荣继续密切合作。亚细安就是一个促进合作的平台。

缅甸局势令人担忧 任何持久解决方案须来自缅甸本身

令人担忧的则是缅甸局势，孟理齐指出，亚细安保持落实五点共识的立场，但这方面有限的进展令人遗憾。

“我们也意识到，缅甸局势错综复杂，须长时间才能解决问题。任何持久的政治解决方案都必须来自缅甸本身。尽管如此，我们仍致力于与我们的伙伴合作，促进和平与民族和解。”