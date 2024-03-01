尚穆根：案件增查案员工作超负荷 内政团队“人手非常紧”

政府正探讨增加人力分配以解决内政团队人手紧绌的问题，特别是诈骗案自2018年来增多了五倍，调查人员却只增约11%，落差明显。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（1月29日）在国会拨款委员会辩论内政部部门开支预算时说，新加坡警察部队是非常精简的队伍，但随着案件数量增加，查案人员正在超负荷地工作，让他们继续销假、承担额外轮班工作的做法难以为继。

“若再坐视不理的话，将影响新加坡的安全和安保。”

在答复议员穆仁理（武吉巴督区）和林瑞莲（阿裕尼集选区）有关内政团队人手的问题时，尚穆根坦言“人手非常紧”，但其他政府部门也同样面临人手不足的问题。

内政部多数职务须聘新加坡人

我国的人口出生率持续下降，加上资源增长有限度，政府机构因此在招聘人员方面名额很有限，因为不能出现一种情况，即公共部门不断扩大和聘用新加坡人，而私人企业界因严重缺人而受损。

他指出，公共部门和私人企业界因此需要在多个领域共享资源，包括内政部。事实上，公共部门和私人界都缺人，尤其如果它们都要聘请新加坡公民，而内政部的多数工作须要聘用新加坡人。

他说，增加人力分配来解决内政团队人手不足的问题，取决于平衡整体的政府需求。

“如果缺乏人力，我们就必须坦率说明取舍，可以做什么，可能无法优先处理什么，这些都是出生率下降须面对的长期后果。”

以警察部队为例，它将优先处理需求最紧迫的领域，例如处理诈骗和性罪案，为这些领域提供更多资源，但这意味着其他领域将有所取舍。

过去五年 36%退休人员重雇担任制服职务

尚穆根说，内政团队也鼓励合适的退休人员考虑重新就业。过去五年，36%的退休人员重新受雇担任制服队伍职务，数量显著。

警察、监狱和民防部队的义工也至关重要，他们可在提高预防犯罪意识、进行社区巡逻、支持释囚重新融入社会等方面发挥许多作用。

过去三年，志愿特警团（VSC）的义工增加了30%。过去五年，市民巡逻小组（COP）和民防辅助单位（CDAU）的义工人数分别增加了40%和60%。

诈骗案自2018年增五倍 调查人员仅增11%

在回答穆仁理（武吉巴督区）和官委议员约舒亚关注警队查案人员工作量的提问时，尚穆根以诈骗案为例说明情况。

他说，目前罪案以诈骗案居多，这个趋势料会持续。诈骗案自2018年以来增加了五倍，而且多数都很复杂，调查人员收集证据的范围比以前更广，公众对调查方向和速度的要求和期望也更高。

可是，调查人员的数量只增约11%，跟案件数量的增幅落差很大，所以必须解决人手问题，否则新加坡的安全和安保将受影响。

尚穆根指出，许多政府部门同样面临人手短缺问题，内政部正与相关的政府机构密切合作，看是否能为警队的调查单位提供额外的资源支持。“这正在考虑之中。”

具意义建构能力 查案管理系统取代人工操作

他说，使用科技是解决问题方案之一，内政部也努力简化调查工作流程，包括工作程序自动化；比如，推出新一代的调查案件管理系统CRIMES3，用以取代人工操作的任务，为人员提供意义建构（sense-making ）能力，以及随时随地利用数码工具工作。

针对数名议员询问何时推出维护种族和谐的法案，尚穆根说，内政部正在拟定有关提案，预料今年较迟时候在国会提出。

他说，有关法案将更好地维持我国的种族和谐，巩固政府处理种族问题的权力，通过较温和的赔偿措施，帮助受害社群对罪犯持和解态度，并加强种族之间的了解。