国会观察：不分种族言语宗教

以色列和哈马斯之间爆发的冲突牵动人心,外交部三名政务官星期四(2月29日)参加国会拨款委员会外交部开支预算辩论时都就此内容发言,他们也阐述我国在处理这类事件时所遵循的原则和立场。

外交部长维文医生首先以“悲惨”(tragic)来形容以哈冲突,然后又指出,这场令人震惊的人道主义悲剧,理所当然地引起了国际社会以及本地社会各阶层的强烈反应。

过去我国外交部的表述,只停留在吁请以色列遵守战争法,而维文星期四的发言,也首次直接批评以色列,一连说了两次“以色列的军事反应已经过于激烈了”(Israel’s military response has gone too far)。

维文说,这场悲剧引发人们对新加坡外交政策,以及应该如何处理这类事件的讨论。再说,在当下这个充满了争议、碎片化,以及危险的世界中,有很多发生在远方而新加坡无法控制的事件,会对我国经济产生深远影响,并考验社会的凝聚力。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士以马来语发言时则强调,发生在加沙的冲突“令人痛心”(heart-breaking);电视屏幕和社交媒体上,无辜生命遭遇暴行的新闻与照片,也令人悲伤和焦虑。

他指出,人类的本性是保护弱者以及抗拒一切形式的不公正和残忍。他重申了新加坡的立场:要求以色列保障那些流离失所的平民安全,以及呼吁哈马斯无条件、安全地释放所有平民人质。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖以华语发言时说,加沙地带不断延烧的以哈战火牵动着世界多方的关注,对本地华族社群来说,这场冲突属于中东地区复杂又漫长的恩怨纠纷,“剪不断、理还乱”,但对于其他同胞来说,这是一场惨绝人寰的灾难,令他们寝食难安,痛心疾首。

维文的发言客观描述了以哈冲突的情况,并谨慎地在认可以色列自卫权利的同时,批评过于激烈的军事反应。他也从外交原则的高度,强调新加坡人必须客观冷静地看待外部事务,以我国的核心利益为导向。

至于有些人希望新加坡通过与以色列断交来阐明对加沙局势的态度,维文指出,那些已经同以色列有外交关系的阿拉伯国家以及联合国的五个常任理事国,都没有做出断交的决定;新加坡也从不用断交这类戏法来表达外交态度,而是尽可能地保持与对方接触和磋商的途径。

孟理齐的发言,在一定程度上考虑到本地马来社群的心情。同属回教社群,他们对巴勒斯坦人遭遇人道灾难所产生的共情,远超本地其他族群;沈颖则突出我国不同群体对这一事件有不同程度的反应,但强调人们在大是大非面前,必须保持高度团结。

一些人以为,新加坡作为一个小国只会采取中立的立场,在各国势力之间求取平衡,以左右逢源,但这其实是非常严重的误解。因为,新加坡外交捍卫的是国家核心利益,过去数十年都坚持原则、前后一致和发挥建设性的做法,才能赢得各方的尊重。

维文在发言中也引述了建国元勋、我国首位外长拉惹勒南起草的《信约》,强调在同外国打交道时,必须“不分种族、言语、宗教”。

在《信约》中,“不分种族、言语、宗教”后面的那一句话是“团结一致”。这也正好是面对复杂且多变世界的人们,目前最需要的决心。