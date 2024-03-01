NATAS旅游展开跑 中国团订单两小时破百

为期三天的NATAS旅游展星期五（3月1日）早上开跑，中国游需求火热，有业者透露开展不到两小时，就有上百人预订中国旅游团，也有业者将前往中国的配套增加六成，以应对需求。

新加坡全国旅行社协会（简称NATAS）旅游展今早在新加坡博览中心第4和第5A号展厅登场，共有60多个参展商，比去年增加两成以上。参展业者均表示，去年刚开放的中国是最“旺”目的地。

NATAS旅游展开始不到两小时，有业者收到超百人预订中国旅游团。（邬福梁摄）

中欧航旅（ASA Holidays）中国部高级经理吴雯受访时说，展览开放入场后就不停接待询问前往中国的顾客。“一直在签订单，不到两个小时内预订的人上百是肯定有。”她表示中国西部和云南、贵州、四川等地都是受欢迎的地点。

大通旅游市场经理卓琼华也提到，除了国人赴华的免签时间延长，中国也开放了对邻国马来西亚免签，因此不少在本地工作生活的马国人，也来询问去中国的配套。此外，她注意到预订中国游的顾客有年轻化趋势，从之前的50岁以上，到现在有不少二三十岁的年轻人。

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平告诉《新明日报》，自打去年中国开放入境游之后，旅行社提供的中国游配套增加了60%，以应对国人去中国游玩的需求。随着免签时间延长至30天，接下来也将在福建、广东和云南等地，推出长达21天的深度游。

欧美假期公司董事黄耀雄则表示，今年的目标是将去中国、日本等地的旅游团数量增加20%至25%，目前进展良好。

公众陈先生（70岁，退休人士）说，想同老伴和孩子去湖南张家界，寻找合适的配套。“中国历史丰富，疫情前我们也经常参团去观光，每次行程大约八天。”

完整报道，请翻阅2024年3月1日的《新明日报》。