Ritual健身房四店面一夜间全停业

连锁健身房一夜间停止所有四家店面的营运，有会员称前一天健身房还开放健身，也有会员花费上千元签购配套，担心钱财打水漂。

涉事的是Ritual健身房，以提供30分钟高强度间歇训练（HIIT）而闻名。Ritual健身房于2013年，在驳船码头开设第一间店，公司在西班牙和巴西也有分店。目前，Ritual健身房在全岛有四家分店，分别位于荷兰村、乌节路、东海岸和中峇鲁。

读者陈小姐（30岁）通知《新明日报》，星期四（2月29日）下午突然收到来自Ritual健身房的电邮通知，称尽管公司已经做出努力，但还是决定停业和关闭四家分店，也感谢顾客多年来的支持。

“我已经在这间健身房运动了几年，每周大概去四次。我星期二（27日）才刚去上课，当时没有任何异常。那天还有人进来想了解健身房，教练也如常的介绍健身房的设备。”

她说，听说健身房星期三（28日）还照常营业。“我只收到通知说星期四他们有维修，健身房不开，没想到星期四当天下午就收到他们要停业的通知。”

陈小姐透露，自己平常每月付费，损失了几十元。“我每个月付180元左右，他们现在停业，我大概亏了45元。不过有些人是一次性付款，损失可能就大了。”

一名不愿透露姓名的Ritual健身房会员告诉《新明日报》，她于2023年底花了1286元购买了50节课。

“我现在还剩39节课没上，损失约990元。这是我第一次遇到这种情况，也不知道怎么办，电邮没有提到如何安排后续退钱。不过我肯定不会让我的钱白白打水漂。”

她透露，平日健身房几乎没有什么人上课，但到了周末就会有不少人到健身房。

“他们只寄了电邮，也没有在社交媒体上宣布。之前有人在他们Instagram留言说关于关闭的事，他们就把Instagram设为私密账户。现在留言都是那些感谢他们，遗憾关闭的温馨留言了。”

记者星期四晚上走访位于荷兰村的Ritual健身房，健身房已关店，门口也贴着停业告示。楼上巴西柔术馆职员透露，他们也不清楚Ritual健身房的情况，但星期四早上看到有人进出健身房。

记者也发现，Ritual健身房除了把Instagram设置为私密账户，似乎也关闭脸书账号。

创办人：面临租金及欠款问题

Ritual健身房创办人兼首席执行官Brad Robinson告诉《商业时报》，此前一位关键投资者退出了一项本来可以让健身房继续运营的交易。

他也说，健身房生意也深受疫情影响，会员数量不振，还面临租金与欠债问题。

“自从冠病疫情以来，我们有数百万元的欠款要偿还。”

他也透露，健身房的35名全职员工，包括教练和接待员，“已经或将会”得到补偿。

“员工和消费者最重要，我们选择自愿清算，就是希望可以透明地处理这个问题。”

完整报道，请翻阅2024年3月1日的《新明日报》。