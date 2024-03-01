确保人人都能诉诸司法 特需孩童父亲和101岁老妇获助

内政部长兼律政部长尚穆根在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时指出，当局专注于确保人人都能诉诸司法，尤其是弱势群体能有机会寻求法院裁决。他也分享公设辩护人办公室和法律援助局所协助过的两个个案，体现当局如何协助有需要者。

特需孩童父亲获公设辩护人办公室求情

一名为人父者独自照顾两名特需孩子，他在走投无路下向阿窿借钱，后因没钱还债被迫协助阿窿犯案，结果东窗事发后不得不坐牢；所幸在公设辩护人求情下，他得以缩短刑期，也获准展期服刑，以陪伴孩子上小学。

N是多层食格（tingkat）送餐员，他育有两名特需孩童。除了送孩子们上学和与教师见面，N也须送他们接受语言治疗，并定期到医院复诊。

由于独自照顾孩子，他急需钱支付日常开销，以及孩子的治疗费用，因而向非法放贷商借1000元。

由于N没钱还债，他和孩子们遭到骚扰和恐吓。迫于无奈下，他选择协助对方非法放贷，最终被警方逮捕，并被控上法庭。

N没有案底，原本预计会被判坐牢八个月至一年，这也意味着孩子们将无人照顾。

公设辩护人办公室随后为N提供帮助，向控方解释他的情况，并向法庭求情。公设辩护人也将他转介给社会服务中心，让该中心为N的孩子制定妥善的照顾计划。

N最终被判坐牢六周和罚款，他也获准展期服刑，以陪伴孩子上小学。他已开始服刑。

法律援助局助高龄老妇向女儿讨回款项

高龄老妇被女儿送入疗养院，存款和政府援助金也被挪走。在法律援助局的协助下，她向女儿讨回款项。

这名老妇高龄101岁，早前被女儿送入疗养院；后来，女儿擅自从老妇的银行户头提取存款，并将政府发放的援助金转到自己的户头。

女儿称母亲没有心智能力，拒绝将款项归还。这名讲福建话、不谙英文的老妇过后自行申请离开疗养院，并向法律援助局求助。

当局介入后，成功协助老妇取得庭令，让女儿归还所有款项和相应的利息。