【茶水间三问】生育率、泰勒丝经济学、肉骨茶

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）新加坡生育率首次低于 1.0，意味着什么？

新加坡2023年的整体生育率初步预估为0.97，是我国有史以来第一次低于1.0。一个国家的人口替代率需要达到至少2.1，国家人口才会增长。如果生育率低于1，出生的新生儿远远赶不上成年人变老死亡的速度，久而久之就会出现人口萎缩的情况。新加坡人为什么不肯生？

2）何谓泰勒丝经济学 Swiftonomics？

美国歌坛天后泰勒丝的“时代巡回演唱会”即将在新加坡举行。新加坡是泰勒丝这次巡演唯一的东南亚站，六场超过30万张门票在开卖不久后就售罄。泰勒丝不论唱到哪都能凭一己之力带动当地经济，所以很多人把这个现象称为“泰勒丝经济学” Swiftonomics。有经济师估算，泰勒丝的演唱会将为新加坡带来高达5亿元的收入。

3）肉骨茶是谁家的美食遗产？

马来西亚政府最近公布2024年物质遗产名单，正式把肉骨茶列为他们国家的美食遗产。到底肉骨茶源自哪里，新马两地一直争论不休。柔佛州国会议员去年曾向国会建议将椰浆饭、肉骨茶和叻沙等列为马国美食遗产，以免其他国家“抢占”这些美食。不过旅游部副部长凯鲁当时反对说，肉骨茶是用猪肉做的，不是所有马国人都能吃，不应该列为国家遗产。马国把肉骨茶列为美食遗产，会怎么影响新加坡呢？

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