拉哈尤：前选举局办事处将改建供社企使用

位于布连拾连路（Prinsep Link）的前选举局办事处，将改为由慈善基金信托组织The Majurity Trust、新加坡赛马博彩管理局和新加坡政府合作办公室联合成立的The Foundry，作为促进非营利企业和社会部门合作的聚集地。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时透露上述消息。

她指出，新加坡土地管理局向来会利用原有的空间重新改造，用以服务社会。前选举局办事处改为供社企使用是其中一个例子，另一个例子是甘榜菜市社区中心的原址，当局已开始进行招标，为社区活动创造新的空间，促进不同社区之间的互动，同时寻求建设和社区规划有关的创新理念。

另外，土管局将在3月推出更新版“新加坡地理空间总蓝图”（Singapore Geospatial Master Plan），以推动当局未来10年的地理空间规划。

总蓝图涵盖的三个优先领域包括让地理空间信息和科技成为主流，使人们在日常生活中受益，如在OneMap中加入无障碍路线；加强我国地理空间科技的能力，如在3月进行第三次航空测绘，更新我国3D地图，以便在城市规划和国家安全等方面做出战略举措。

第三，则是展示新加坡在全球地理空间发展方面的领导地位。土管局自2022年起出任联合国土地行政与执行管理专家组的联合主席，这是对新加坡维持可靠及稳固的土地登记与管理框架和测绘技术方面的高度认可。