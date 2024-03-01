德国曼恩能源方案服务中心启用 为海事业提供技术支持

德国海事发动机制造商曼恩能源方案，在我国设立欧洲以外规模最大的服务中心，为本地海事业提供全天候的技术支持，并帮助本地海事人员提升专业技能，推进绿色转型。

位于大士的曼恩能源方案（MAN Energy Solutions）服务中心，占地9000多平方米，耗资2000万欧元（约3000万新元）建造。

中心星期五（3月1日）正式启用，接下来能为本地海事业提供全天候的维修和保养等服务，并培训本地海员安全使用和检修曼恩产品，提升专业技能。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士致辞时说，曼恩能源方案在我国设立欧洲以外的第二个服务中心，是对新加坡投下了信心票。

她说，曼恩能源方案开发的新型甲醇双燃料发动机已上市，远洋船舶采用的氨双燃料发动机则在研发中，这些发动机凸显了绿色技术的飞跃发展，为减排提供可行的选择。

“随着更多船舶采用新型发动机，曼恩能源方案的新设施将提供所需的能力，以满足日益增加的设备维修保养和技能培训需求。”

新设施助我国海事业绿色转型

国际海事组织去年7月通过了“2023年船舶温室气体减排战略”，要在2050年左右实现国际航运净零排放。为实现去碳目标，全球航运业正探讨采用甲醇和氨等新型船用燃料等绿色方案。

我国也在发展绿色燃料的基础设施和供应链，并通过模型、测试、试点和演习来制定绿色燃油的安全标准、法规和操作程序。

全球海事业积极过渡到净零排放，海事人员也须提升专业技能，掌握替代燃料供应等新知识。许连碹说，曼恩能源方案新设施内的培训学院将发挥关键作用，推动本地员工精进技能。

新加坡海事及港务管理局局长张英智说，我国致力于推动海事数码化和绿色转型，长期以来与曼恩能源方案，在各甲醇和氨运输联盟，以及技能发展方面合作。他指出，曼恩能源方案的新设施，将为我国厚植相关人才。

曼恩能源方案首席执行官劳伯（Uwe Lauber）说：“新设施旨在通过教育、物流和产品售后服务来促进新加坡海事业能源转型。”

曼恩能源方案目前在新加坡有250多名职员，并计划到2027年把团队扩大至约400人。