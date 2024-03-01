政府拟在邻里设立更多调解中心 应对社区纠纷

为更有效处理社区纠纷，政府计划在邻里设立更多调解中心，以及成立专门的现场应对小组，该小组有权对滋事者发出警告或禁令。

为应对和化解更多社区纠纷，社区调解中心过去一年增加15%的志愿调解员，现在有近160人；设在邻里的调解中心也增加了，从六个增至10个。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时说，律政部正在修订社区纠纷管理框架，以尽早在社区纠纷升级之前，协助双方和平解决问题。

成立现场应对小组在适当情况下调解

新措施包括国家发展部将成立专门的现场应对小组，在适当的情况下进行调解，以及加强邻里纠纷仲裁庭的程序和权限。

现场应对小组将有权，在判定合适介入情况下，指示纠纷双方参与调解；在合适情况下，该小组会到纠纷现场，他们有权发出警告和建议。若有证据证明，纠纷一方有持续骚扰或其他恶劣行为，该小组可发出禁止令（abatement order）；不遵守禁止令，即属违法行为。现场应对小组目前处于筹备阶段，一开始会先从严重影响社区和谐的案件如噪音和囤积物件着手。

当局也计划增加志愿调解员人数

当局也计划继续增加志愿调解员人数，以及在邻里地区增设更多中心。若情况合适，调解中心也开始采纳Zoom来调解，提高触及率。

邻里纠纷仲裁庭方面，当局与仲裁庭密切合作，加强须要改进的环节，如在纠纷严重的情况下，仲裁庭将有权发出临时命令，在案件等待审理时，让相关居民所受影响获得缓解。