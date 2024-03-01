两大咖啡商号公会响应号召 咖啡茶默认少糖

本地超过半数的咖啡店将提供更健康的现调饮料，除非消费者有特别要求，往后的咖啡、茶都会一律少糖。

新加坡保健促进局星期五（3月1日）发文告说，当局自去年9月启动“默认少糖”（Siu Dai by default）运动以来，有更多餐饮业者响应号召，其中包括代表本地超过半数咖啡店的福州咖啡酒餐商公会以及琼侨咖啡酒餐商公会。

“默认少糖”运动鼓励餐饮业者，以营养等级属B级的低糖饮料为“默认饮料”。也就是说，如果食客不特别要求，业者提供的咖啡茶水都会是少糖的。

两个公会会员总数 约占本地咖啡店一半

保健促进局指出，卫生部长王乙康2月21日与两个公会的代表和会员进行对话。两个公会在对话会后签署联合声明，对“默认少糖”运动表示支持，并承诺会与旗下会员携手推出少糖饮料。

福州咖啡酒餐商公会目前有300多个商号会员，琼侨咖啡酒餐商公会有200多个，两个公会的会员总数，几乎占本地咖啡店的一半。保健促进局说，两个公会的加入，意味少糖饮料将更普遍。

当局今年1月公布，已有三家餐饮运营商Kopitiam、Kaffe & Toast和Mr Teh Tarik有意加入“默认少糖”运动。

保健促进局已分发4500个免费“少糖工具箱”

为了帮助茶水摊位调配饮品，保健促进局至今已分发4500个免费的“少糖工具箱”，里头有摊主可以使用的标准“少糖”汤匙、少糖饮品配方，以及在摊位张贴的贴纸和告示。

琼侨咖啡酒餐商公会会长李家赋受访时说：“新加坡人越来越注重健康，少油、少盐、少糖已经成为很多人的饮食习惯。”

公会接下来将陆续把保健促进局提供的“少糖工具箱”派发给会员，鼓励他们响应号召。

李家赋指出，每家咖啡店和连锁咖啡店都有各自的管理和运作方式，公会虽然无法规定他们推出少糖饮料，但随着顾客口味的转变，低糖饮料更受欢迎，咖啡店也会为满足顾客需求而改变饮料调配的方式。

全岛经营约80家咖啡店的金味集团，是福州咖啡酒餐商公会会员之一。董事白金龙受访时指出，集团会向员工传达指示，预计在今年内让低糖饮料成为“默认饮料”。

他认为，除了推动咖啡店改变饮料调配方式，也得靠当局大力宣传，提高人们对“默认少糖”运动的认识，渐渐改变顾客的口味。

王乙康星期五在脸书贴文，感谢福州和琼侨酒餐商公会的支持。

根据保健促进局文告，自2019年10月宣布营养等级标签的要求和宣传限制后，本地人口的日均摄糖量从2018年的60克，减至2022年的56克。