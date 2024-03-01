律政部将设赡养费事务部门 处理拒付或拖欠情况

律政部将设立全新的赡养费事务执行员部门，执行员有权从第三方索取拖欠赡养费者的财务资料，以便更准确地辨别没能力支付或是拒绝支付的赡养费者。

内政部长兼律政部长尚穆根星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时宣布这个消息。

“我们留意到不遵守赡养令的情况相当多，重复申请执行赡养费的情况也相当多。”

为此，去年5月通过的家事司法改革法案（Family Justice Reform Bill）推出了赡养费事务执行程序，当局也将设立一个赡养费事务执行员部门，着重解决与赡养费相关的问题。

赡养费事务执行员将有权直接从离婚双方，或者通过银行和政府机构等第三方，获取当事人的财务资料，以协助法院做出更具针对性和更有效的庭令。如此一来，离婚申请人就不必花费大量时间、精力和费用来取得这些资料，尤其是遇到其中一方不合作的时候。

无力支付赡养费者 当局将推介向相关单位求助

此外，有了更准确和完整的资料，赡养费事务执行员和法院将能够更好地区分无力支付和拒绝支付赡养费的情况。

倘若有人无力支付赡养费，赡养费事务执行员将推介他们向有关单位寻求经济援助。

至于刻意拖欠赡养费者，当局将加强监督。一般上，法院会跟进赡养费的缴付情况约六个月，那些迟迟不支付赡养费者可能面对监禁。

尚穆根在回应马西岭—油池集选区议员苏慧敏的提问时说，部分家事司法改革法令已于今年1月生效，其他部分将分阶段实行。上述的赡养费事务执行程序将在今年下半年逐步落实。

当局相信，这个新机制有助于减少个人屡次违反庭令而拖欠赡养费的情况。

尚穆根去年5月在家事司法改革法案提出二读时，援引了家事司法法院有关赡养费庭令的数据。

从2017年至2019年，即冠病疫情暴发之前，法庭每年平均收到2700份要求执行赡养费庭令的申请。按《妇女宪章》提出的申请中，有15％至20％是在同一年里重复提呈的申请。有些申请者为了要求执行同一项赡养费庭令，甚至在一年内提出了三四份申请。