唐振辉：我国将加强巩固法律服务和知识产权中心地位

律政部将继续加强知识产权服务和法律中心等，以巩固和提升新加坡作为领先的国际法律服务和知识产权中心的地位。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论律政部开支预算时说，目前约有4200家跨国企业选择新加坡作为亚太地区总部，作为他们进入亚细安、亚洲甚至是世界的门户。那是因为我国的法律体系和司法机构令人信赖，企业相信在新加坡投资是安全的，权利将受到保护。

为巩固新加坡作为国际法律服务和知识产权中心的地位，律政部将切合实际地继续加强新加坡法律中心，确保各方的商业需求获得满足，且能自主选择法律；自主选择争议解决平台，如调解、仲裁或新加坡法院；以及自主选择律师。

例如，在2020年生效的《新加坡调解公约》（Singapore Convention on Mediation，简称新加坡公约）至今已有56个签署国和14个协议方，律政部一直积极鼓励各国采纳《新加坡调解公约》，并通过活动和培训促进调解服务。与任何公约国企业有贸易来往的新加坡企业都可有效利用调解来解决争议，节省大量时间和成本。

另外，律政部、财政部和贸工部在2021年推出2030年新加坡知识产权策略（Singapore IP Strategy 2030，简称SIPS2030）。新加坡知识产权局（IPOS）在去年9月推出线上平台“GoBusiness IP Grow”，让企业能借助线上评估工具获取相关建议；当局也推出“IP Ready”协助企业与知识产权策略师对接，以开发战略、构建知识产权管理流程，以及拓展实现长期业务增长的能力。