我国空军与美F-35A战机开展联合演训

新加坡空军部队在新美泰举行三国常年联合演习前，正同美国的八架F-35A战斗机进行异机种空战训练（Dissimilar Air Combat Training）等训练项目。

新泰美空军将联合举行“天虎”演习

我国国防部星期五（3月1日）发文告说，美国太平洋空军的这八架F-35A战斗机从本月1日至7日停留本地，之后前往泰国呵叻（Korat），参加新加坡、泰国和美国空军举行代号“天虎”的三国常年联合演习。

在停留期间，美军的F-35A将同我国的F-15SG进行异机种空战训练，并与我国的A330多用途加油机进行空对空加油训练。这些演训将在南中国海南部国际空域内进行。

国防部说，这次联合训练不仅凸显了新美之间长期良好的防务关系，也为我国空军部队提供了一个宝贵的机会，可同美军F-35A机组和地勤人员一起进行训练，向经验丰富的F-35操作人员学习，从而支持我国从采购F-35到实际操作的过程。

国防部长黄永宏医生星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时宣布，我国将增购八架F-35A战机。

他说，目前全球的F-35订单有近2500架，需求良好，价格因此更具竞争力；不过，我国购买的F-35投役后，可让新加坡空军部队晋升一流行列。