涉本地最大起电子烟走私案 七人被控上法庭

涉及本地迄今最大起的电子烟和相关配备走私案，七名男子星期四（2月29日）被控上庭。

这七人分别是杨伟锋（27岁）、谭嘉伟（34岁）、吴振磊（28岁）、陈德金（21岁）、陈平康（28岁）、莫哈末哈利（23岁），以及孙宝明（29岁）。

除了陈平康是本地永久居民外，其余六人都是本地人。他们星期四在国家法院分别被控两项至八项抵触烟草（广告与销售控制）法令罪。

被控七人中的三人，既杨伟锋、吴振磊和莫哈末哈利，涉嫌于2023年3月28日在三巴旺一带蒙特利连路（Montreal Link）第592座组屋的多层停车场，进行电子烟交易。

根据《联合早报》早前的报道，警方在事发当晚接获通报，指上述停车场有团伙正在进行电子烟买卖。查案人员到场后，发现一名货车司机涉嫌将装有电子烟的包裹，分发给五名被指送货的人员。所有六人当场扣押，他们的年龄介于22岁至27岁。

执法人员接到通报，到三巴旺一带蒙特利连路第592座组屋的多层停车场展开突击，逮捕六名涉嫌进行电子烟交易的男子。（档案照片）

卫生科学局展开后续调查，隔天查到位于文礼的仓库。执法人员在确认有不少跑腿上门取货后展开突击，起获超过8万5000个电子烟和相关配件，同时扣押了五名年龄介于20岁至33岁的跑腿。

谭嘉伟、陈德金、陈平康和孙宝明是万礼仓库五名被扣押跑腿的其中四人。

案件展期以进行认罪或再度过堂

卫科局指出，这是当局迄今查获的最大一批电子烟走私案，起获的电子烟和配件数额，超出2021年在文礼起获的电子烟及其配件。在文礼起获的电子烟和其他配件，黑市价超过220万元。

第一起案件中的27岁男司机林国杰和26岁男子林宋菲，早前已因鲁莽或疏忽行为被判罪成，分别坐牢三周和六周。

七人星期四过堂时，其中三人表示有意认罪。所有案件展期以便进行认罪或再度过堂。

根据我国的烟草法令，进口、分销、销售烟草制品，包括水烟、无烟烟草、嚼烟、电子烟和其配件都是违法的。

一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，坐牢最长六个月，或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，坐牢最长12个月，或两者兼施。（人名译音）